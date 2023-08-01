مواجهة تاريخية "لـصقور الأردن" مع المكسيك ومكررة مع البرتغال وأنغولا

خالد تيسير العميري

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عمان – تحمل النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لكرة السلة، الرقم 11 في سجلات التاريخ، والتي ستقام بالفترة من 4 إلى 7 آب (أغسطس) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتضم إلى جانب المنتخب الوطني، منتخبات البرتغال والمكسيك وأنغولا.وتأتي مباريات هذه البطولة، التي لا تأخذ في نظامها الحالي شكلا تنافسيا، في إطار استعدادات منتخب "صقور الأردن" للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل، حيث وضعته القرعة في المجوعة الثالثة التي تضم منتخبات الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، وسيبدأ المشوار يوم 26 من الشهر الحالي بلقاء اليونان.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الملك بمواجهة المنتخب البرتغالي، عند الساعة الثامنة من مساء بعد غد، في صالة الأمير حمزة، وتسبقها مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الأنغولي عند الساعة 6 مساء.وتلعب البرتغال مع المكسيك عند الساعة 6 من مساء يوم السبت المقبل، تليها مواجهة أنغولا والمنتخب الوطني عند الساعة 8 مساء، قبل أن تخضع الفرق المشاركة كافة، إلى فترة استراحة لمدة يوم واحد، لتختتم البطولة يوم الإثنين المقبل بإقامة مواجهتي أنغولا والبرتغال الساعة 6 مساء، فيما يلتقي المنتخب الوطني والمكسيك عند الساعة 8 مساء.وتضم قائمة المنتخب الوطني 15 لاعبا، وهم: المجنس الأميركي رونداي هوليس جيفرسون، أحمد الدويري، زيد عباس، سامي بزيع، أمين أبو حواس، فريدي إبراهيم، أحمد حمارشة، فادي قرمش، أحمد الحموري، محمود الهزايمة، يوسف أبو وزنة، مالك كنعان، أمير عيد، هاشم عباس، أشرف الهندي، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، والإسباني اغناسيو.ويتوقع أن تكون بطولة كأس الملك، المحطة التحضيرية الأخيرة التي تشهد تواجد 15 لاعبا في تدريبات المنتخب الوطني، حيث سيعمد الجهاز الفني إلى تقليص القائمة باستبعاد لاعبين أو ثلاثة بدءا من معسكر "صقور الأردن" المبرمج مسبقا في جورجيا بالفترة من 12 إلى 14 آب (أغسطس) الحالي، والذي سيتخلله خوض مباريات ودية قوية مع منتخبات جورجيا ومونتينيغرو وإيران.مواجهة تاريخية مع المكسيكلم يسبق "لـصقور الأردن"، أن التقى المكسيك سواء على الصعيدين الرسمي أو الودي، وستكون المواجهة المقبلة بينهما تاريخية، وتأتي أيضا في إطار تحضيرات المنتخب المكسيكي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات مصر وليتوانيا ومونتينيغرو.ويسبق المنتخب المكسيكي نظيره المنتخب الوطني في التصنيف الدولي، حيث يحتل المنتخب الملقب بـ"إل تري كولور" المركز 31 عالميا والثامن بين منتخبات الأميركيتين برصيد 371.4 نقطة، في حين يحتل المنتخب الوطني المركز 33 عالميا والخامس آسيويا والثاني عربيا برصيد 342.4 نقطة.تفوق تاريخي لأنغولامن ناحية ثانية، تحمل المواجهة المقبلة بين "صقور الأردن" والمنتخب الأنغولي، الرقم "3" على الصعيدين الودي والرسمي، منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 29 آب (أغسطس) من العام 2010، في بطولة كأس العالم بتركيا، وانتهى اللقاء بفوز أنغولا بنتيجة (79-65) آنذاك، قبل أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 23 حزيران (يونيو) من العام 2014، في بطولة الاتحاد السكندري الدولية الودية، وخسر المنتخب الوطني أيضا اللقاء بنتيجة (67-75)، ما يشير إلى أفضلية واضحة للمنتخب الأنغولي، الذي يحتل المركز 41 عالميا والرابع أفريقيا برصيد 308.5 نقطة.وتأتي مشاركة المنتخب الأنغولي في بطولة كأس الملك، ضمن إطار تحضيراته لخوض نهائيات كأس العالم، حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات جمهورية الدومينيكان والفلبين وإيطاليا.اختبار متجدد مع البرتغالإلى ذلك، التقى المنتخب الوطني مع البرتغال مؤخرا، وتحديدا يوم 28 تموز (يوليو) الماضي في بطولة كأس البرتغال الدولية الودية، وخسر اللقاء بنتيجة (70-75)، وسبق للمنتخب الوطني أن التقى مع المنتخب الملقب "بالملاحين" يوم 24 تموز (يوليو) من العام 2010 في مباراة ودية، فاز فيها المنتخب الوطني آنذاك بنتيجة (64-55).ويغيب المنتخب البرتغالي عن بطولة كأس العالم 2023، بعد أن أخفق في مشواره بالتصفيات الأوروبية، ويحتل المركز 54 عالميا و29 أوروبيا برصيد 204 نقاط.تاريخ بطولة كأس الملكنظمت البطولة للمرة الأولى في العام 2002، وتوج المنتخب السعودي حينها باللقب، ثم حمل المنتخب المصري لقب النسخة الثانية العام 2003، وأحرز "الصقور" لقب البطولة العام 2004، ثم فازت لبنان بلقب نسخة العام 2005، ونجح فريق الرياضي بيروت اللبناني بحسم لقب النسخة الخامسة في العام 2006، قبل أن ينجح المنتخب الوطني في الظفر مجددا بلقب نسخة العام 2007 للمرة الثانية في تاريخه.وأحرز المنتخب التونسي لقب نسخة العام 2008، ثم ظفر المنتخب الوطني بلقب نسخة العام 2011 بعد مرور عامين على انقطاعها، وعادت البطولة لتتوقف نحو 9 سنوات لأسباب خاصة، قبل أن تقوم اللجنة المؤقتة بإعادة إحياء بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية في نسختها التاسعة للعام 2020، كونها تشكل جوهرة بطولات المنتخبات الإقليمية والعربية وتخدم ترويج الأردن سياحيا، وتخلق فرصة الاحتكاك المتواصل "للصقور" مع المنتخبات القوية، والتي توج بلقبها المنتخب اللبناني آنذاك للمرة الثانية في تاريخه، فيما يحمل المنتخب الوطني لقب النسخة الأخيرة من البطولة العام 2021، وينفرد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (4 مرات).وتناوب 19 منتخبا وناديا على المشاركة في بطولة كأس الملك على مدار نسخها السابقة، حيث يعد منتخبي سورية ومصر الأكثر مشاركة في البطولة الدولية بعد الأردن، بواقع 6 مشاركات سابقة، فيما تأتي منتخبات الكويت والسعودية والبحرين وتونس في المرتبة الثانية وبواقع 5 مشاركات، وشاركت قطر بـ4 نسخ سابقة، مقابل 3 مشاركات لمنتخبي المغرب والجزائر، مع مشاركتين سابقتين لمنتخبات العراق والإمارات وقبرص وفلسطين، ومشاركة واحدة لمنتخبات، روسيا البيضاء وكوسوفو وليبيا وماليزيا والفلبين ونادي الرياضي بيروت اللبناني.