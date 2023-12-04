الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهة مرتقبة بين نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين" اليوم

جانب من مواجهة سابقة جمعت بين نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي
جانب من مواجهة سابقة جمعت بين نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي
عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد". اضافة اعلان
وتحتضن الصالة نفسها، مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة نجوم الأردن والأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء.
وانطلقت مباريات إياب المرحلة الأولى الخميس الماضي، حيث فاز شباب بشرى على كفر راكب (92-39)، وغزة هاشم على الأشرفية (97-19)، ليتصدر شباب بشرى جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 7 نقاط، وكفر راكب ثالثا برصيد 5 نقاط، والأشرفية رابعا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.    
وفاز نجوم الأرثوذكسي على الأهلي (52-27) والإنجليزية على الجبيهة (100-16)، ليعزز الإنجليزية صدارته للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 9 نقاط، ونجوم اتحاد عمان رابعا برصيد 8 نقاط، والجبيهة خامسا برصيد 7 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 5 نقاط.
وعزز اتحاد عمان صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، عقب فوزه على نجوم الأردن (82-33)، فيما واصل الأرثوذكسي مطاردته بفوزه على نجوم الجبيهة (154-18)، ليأتي ثانيا برصيد 11 نقطة، وحل فريق نجوم الأردن ثالثا برصيد 9 نقاط، والرياضي رابعا برصيد 8 نقاط، ونجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 6 نقاط لكل منهما.
وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبة الأرثوذكسي جوانا حداد تحاول المرور بالكرة أمام متابعة مزدوجة من لاعبتي الفحيص - (من المصدر)

شباب الفحيص يستقطب شحادة وحداد تحضيرا للدفاع عن لقب "ألعاب الشارقة"

منذ2 ساعة
كرة السلة

انتصاران لنجوم الأرثوذكسي واتحاد عمان بـ"سلة الناشئين"

29 تشرين الثاني 2023
الشقيقتان زينة وحور القراعين في مواجهة سابقة مع الأرثوذكسي - (الغد)

الشقيقتان القراعين.. احتراف "السلة" مسارهما الوظيفي مع اكتمال نضوج موهبتهما

29 تشرين الثاني 2023
قائد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة زيد عباس - (من المصدر)

زيد عباس: كرة السلة تسير في مرحلة صعبة.. ولا أرى نفسي مدربا بالمستقبل

19 تشرين الثاني 2023
كرة السلة - تعبيرية

الفحيص والأرثوذكسي يبدآن سلسلة نهائي "سلة الناشئات" اليوم

19 تشرين الثاني 2023
لاعب فريق الأرثوذكسي عمر خالد سلمان (يمين) في مباراة سابقة - (من المصدر)

عمر سلمان.. "الصدفة" تقوده إلى "كرة السلة" رغم تفوقه الأكاديمي

14 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الإجابة الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

نريد إعلاما عالميا

محمود الخطاطبة |اليوم

حرب المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

فرضيات الإيرادات والنفقات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"جهاد" مشبوه

سميح المعايطة |اليوم

حرب صامتة على الضفة الغربية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات | منذ4 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 