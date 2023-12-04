مواجهة مرتقبة بين نجوم اتحاد عمان والأرثوذكسي بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا نجوم اتحاد عمان ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".وتحتضن الصالة نفسها، مواجهة فريقي نجوم الإنجليزية واتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة نجوم الأردن والأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء.وانطلقت مباريات إياب المرحلة الأولى الخميس الماضي، حيث فاز شباب بشرى على كفر راكب (92-39)، وغزة هاشم على الأشرفية (97-19)، ليتصدر شباب بشرى جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 7 نقاط، وكفر راكب ثالثا برصيد 5 نقاط، والأشرفية رابعا في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.وفاز نجوم الأرثوذكسي على الأهلي (52-27) والإنجليزية على الجبيهة (100-16)، ليعزز الإنجليزية صدارته للمجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 11 نقطة، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 9 نقاط، ونجوم اتحاد عمان رابعا برصيد 8 نقاط، والجبيهة خامسا برصيد 7 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 5 نقاط.وعزز اتحاد عمان صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، عقب فوزه على نجوم الأردن (82-33)، فيما واصل الأرثوذكسي مطاردته بفوزه على نجوم الجبيهة (154-18)، ليأتي ثانيا برصيد 11 نقطة، وحل فريق نجوم الأردن ثالثا برصيد 9 نقاط، والرياضي رابعا برصيد 8 نقاط، ونجوم الإنجليزية ونجوم الجبيهة في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 6 نقاط لكل منهما.وينص نظام بطولة دوري الناشئين على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ويتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، حيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.