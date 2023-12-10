مواجهتان في "سلة الناشئين" .. والجليل يخسر بـ"الإخفاق"

خالد تيسير العميري

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عمان – تستأنف اليوم مباريات دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بإقامة مباراتين في صالة الحسن للشباب بمدينة إربد، حيث يلتقي فريق غزة هاشم مع نظيره شباب بشرى عند الساعة 4 مساء، فيما يلتقي فريقا كفر راكب والأشرفية عند الساعة 5:30 مساء، ضمن إياب المرحلة الأولى عن مباريات المجموعة الثالثة.وينفرد شباب بشرى في صدارة ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه غزة هاشم ثانيا بـ9 نقاط، ويأتي كفر راكب ثالثا برصيد 6 نقاط، ويتذيل الأشرفية الترتيب برصيد 5 نقاط.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأرثوذكسي على الرياضي بنتيجة (84-38)، في لقاء برز فيه لاعبه الطيب قاسم بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات وتمريرة و2 ستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 20، فيما كان ليث ساحلية المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي أيضا بـ23 نقطة مع متابعتين و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19.وقفز الأرثوذكسي إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الأولى (مؤقتا) برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ14 نقطة من 7 مباريات، واستقر الرياضي ثالثا برصيد 11 نقطة، وحل فريقا نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق، وتذيل نجوم الجبيهة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.بدوره، لم يواجه فريق الإنجليزية صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (89-56)، في لقاء برز فيه لاعبه يامن حتر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 16 نقطة و10 متابعات و5 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة بفاعلية 25، ليعزز الإنجليزية صدارته لجدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 18 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 14 نقطة، ثم حل فريقا نجوم اتحاد عمان والأهلي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 12 نقطة، ويأتي الجبيهة خامسا بـ9 نقاط، والمقاولون سادسا برصيد 8 نقاط.إلى ذلك، أعلن اتحاد كرة السلة عن تخسير فريق الجليل لمباراته أمام دير أبي سعيد (2-0) بـ"الإخفاق" رغم تقدمه في نتيجة اللقاء (79-22)، وذلك بسبب وجود أقل من لاعبين اثنين على أرض الصالة، بعد خروج أربعة من لاعبيه بالأخطاء الشخصية الخمسة، في المباراة التي خاضها بكشف يضم خمسة لاعبين فقط، ليتراجع الجليل إلى المركز الثاني في مجموعته الرابعة بـ8 نقاط، خلف بيت ايدس الذي تصدر الترتيب بـ9 نقاط، وحل كفريوبا ثالثا برصيد 7 نقاط، وجاء دير أبي سعيد في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.