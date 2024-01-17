"نجوم الأرثوذكسي" يتخطى الرياضي.. و3 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث تشهد صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية" مواجهات، الجبيهة والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، اتحاد عمان مع نجوم الإنجليزية عند الساعة 6:30 مساء، ونجوم الأردن مع نشامى الرياضي عند الساعة 8 مساء.وكان نجوم الأرثوذكسي، استهل مشواره عن المجموعة الأولى بفوزه على الرياضي (60-40)، في لقاء أقيم أول من أمس وبرز فيه لاعبه كريم بوري بتسجيله 8 نقاط و5 متابعات و7 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 19، فيما كان أحمد جابر اللاعب الأبرز من جانب الرياضي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و12 متابعة و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 16.وتشهد بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة، مشاركة 22 فريقا، توزعوا على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى (الرياضي والإنجليزية ونجوم الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان والأهلي والمقاولون)، والمجموعة الثانية (اتحاد عمان والأرثوذكسي ونجوم الإنجليزية والجبيهة ونجوم الأردن ونجوم الرياضي)، وفي المجموعة الثالثة (كفريوبا وغزة هاشم وبيت ايدس ودير أبي سعيد والمفرق)، كما تضم المجموعة الرابعة فرق (الجليل وشباب بشرى وجرش وكفر راكب والحسين المفرق).وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة إلى الدور الثاني بإجمالي 12 فريقا، يقسمون على مجموعتين بواقع 6 فرق في المجموعة الواحدة، ويتأهل أول وثاني المجموعتين للدور الثالث، الذي يقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين لترتيب مراكز الفرق، بحيث يلعب الفريقان صاحبا المركزين الأول الثاني على اللقب في سلسلة طويلة من خمس مباريات، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع سلسلة من ثلاث مباريات مفترضة على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.وفي ختام ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (65-23) في لقاء برزت فيه اللاعبة شهد الهباهبة بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 12 نقطة و14 متابعة وتمريرة و6 ستيل بفاعلية 24.وتغلب فريق الأهلي على فريق الأقصى بنتيجة (88-21)، في لقاء برزت فيه اللاعبة غزل غنيم بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 14 نقطة و19 متابعة و2 بلوك شوت بفاعلية 27.وعزز الفحيص صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الأهلي ثانيا بـ5 نقاط، ونجوم الأرثوذكسي ثالثا بـ4 نقاط، والأقصى رابعا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.وتغلب فريق الأرثوذكسي على فريق جرش (91-13)، في لقاء برزت فيه اللاعبة سارة العسوفي بتسجيلها 16 نقطة و6 متابعات و6 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 25، وتغلب فريق نجوم الأردن على فريق الإنجليزية (29-21) في لقاء برزت فيه اللاعبة المى مطر بتسجيلها 6 نقاط و16 متابعة و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 18.وتصدر الأرثوذكسي جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه فريق نجوم الأردن ثانيا برصيد 5 نقاط، وحل الإنجليزية ثالثا برصيد 4 نقاط وجرش رابعا برصيد 3 نقاط.