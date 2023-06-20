نوفيتسكي يؤكد السيطرة الأوروبية.. ولقب أول لإسبانيا

خالد تيسير العميري

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عمان – تطل "الغد" على قرائها من زاويتها الخاصة عن تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة، لتمر خلالها على الماضي العريق وتستقرئ الحاضر والمستقبل، وذلك مع استعداد المنتخب الوطني إلى خوض مشاركته الثالثة في نهائيات مونديال 2023، والذي يقام في اليابان والفلبين وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.ويستهل "صقور الأردن" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة عن المجموعة الثالثة، في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.ويعد كأس العالم، الذي انطلق للمرة الأولى في الأرجنتين العام 1950، الحدث الأبرز للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، وتنامت أعداد المنتخبات المشاركة من 10 إلى 32 منتخبا "رقم قياسي" مع تعديل تعليمات التأهل لكأس العالم أو ما يعرف بكأس "نايسميث"، نسبة إلى اسم مخترع كرة السلة، الدكتور الكندي جيمس نايسميث.وعلى مدار 18 نسخة سابقة، توجت يوغوسلافيا والولايات المتحدة الأميركية بلقب كأس العالم في إجمالي 10 مرات وبواقع 5 ألقاب لكل فريق، وتوج الاتحاد السوفييتي باسمه بثلاثة ألقاب، ورفعت البرازيل وإسبانيا لقب الكأس في مناسبتين لكل فريق، مقابل لقب واحد في خزائن "تانغو" الأرجنيتن.وتستعرض "الغد" في الحلقة السادسة من زاويتها الخاصة عن تاريخ كأس العالم وذلك على هامش تواجد "صقور الأردن" في المونديال، أبرز ما حملته نسخ الألفية.كأس العالم 2002 (الولايات المتحدة)أقيمت النسخة الرابعة عشرة من بطولة كأس العالم في مسقط رأس كرة السلة، وتحديدا في مدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا الأميركية، في الفترة من 29 آب (أغسطس) إلى 28 أيلول (سبتمبر) من العام 2002، بمشاركة 16 دولة، وهي: أنغولا وكندا وإسبانيا ويوغوسلافيا والبرازيل ولبنان وبورتوريكو وتركيا والجزائر والصين وألمانيا والولايات المتحدة والأرجنتين ونيوزيلندا وروسيا وفنزويلا.وأصبحت يوغوسلافيا أول بطلة عالم لنسختين متتاليتين منذ العام 1963، والذي توجت بلقبه البرازيل في هذه النسخة وقبلها في العام 1959، حيث فازت يوغوسلافيا على الأرجنتين (84-77) بعد التمديد لوقت إضافي، فيما احتلت ألمانيا المركز الثالث بفوزها على نيوزيلندا (117-94) لتحرز أول ميدالية لها ببطولة العالم.واحتل المنتخب الأميركي المركز السادس، بعدما نجحت الأرجنتين بكسر سلسلة انتصاراته الممتدة لنحو 58 مباراة في بطولة كأس العالم 1994 ودورة الألعاب الأولمبية الأعوام 1992 و1996 و2000، حيث أجبرت البطل الأولمبي للعام 2000 على الخسارة (80-87) رغم امتلاكه نخبة من نجوم الدوري الأميركي للمحترفين آنذاك، قبل أن يتلقى المزيد من الخسارات أمام يوغوسلافيا وإسبانيا.واختير الألماني ديرك نوفيتسكي أفضل لاعب في البطولة، كما تواجد ضمن فريق البطولة، الذي ضم إلى جانبه اللاعبين: الأرجنتيني مانو جينوبيلي والصيني ياو مينغ والنيوزيلندي بيرو كاميرون واليوغوسلافي ديجان بوديروغا.وشهدت البطولة، المشاركة الأولى للمنتخب اللبناني، الذي حل في المركز الـ16 والأخير، بخسارته أمام منتخبات، البرازيل (73-102) وبورتوريكو (77-99) وتركيا (80-107) وكندا (67-91) والجزائر (70-100).كأس العالم 2006 (اليابان)شهدت النسخة الخامسة عشرة من المونديال، رقما قياسيا في عدد الحضور الجماهيري بعدما تم بيع أكثر من 75 بالمائة من التذاكر المتاحة، حيث شاهد 225 ألف شخص المباريات في اليابان بخمسة مناطق، وهي: سايتاما وهاماماتسو وسينداي وهيروشيما وسابورو، مع تغطية قياسية لأكثر من 3 آلاف ممثل عن وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة، المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية.وفازت إسبانيا بلقبها العالمي في البطولة العالمية للمرة الأولى بتاريخها، بعد تخطيها عقبة اليونان بنتيجة (70-47) في المشهد النهائي بغياب نجمها باو جاسول، فيما كانت الولايات المتحدة الأميركية تكتفي بإحراز المركز الثالث بعد فوزها على الأرجنتين (96-81)، خلال البطولة التي أقيمت بالفترة من 19 آب (أغسطس) إلى 3 أيلول (سبتمبر) من العام 2006 في اليابان.وحظيت البطولة بمشاركة قياسية لـ24 منتخبا، وهم: الأرجنتين وفرنسا ولبنان ونيجيريا وصربيا وفنزويلا وأنغولا وألمانيا واليابان ونيوزيلندا وبنما وإسبانيا وأستراليا والبرازيل واليونان وليتوانيا وقطر وتركيا والصين وإيطاليا وبورتوريكو والسنغال وسلوفينيا والولايات المتحدة الأميركية.وكانت قاعة "سوبر أرينا" في مدينة "سايتاما"، شاهدة على سقوط نجوم الولايات المتحدة أمام اليونان بنتيجة (95-101) في الدور نصف النهائي، وسط حضور نحو 17 ألف مشجعا، ثم سقطت الأرجنتين، بطلة أولمبياد 2004 أمام إسبانيا بفارق نصف سلة (74-75)، بعدما أهدر اللاعب الأرجنتيني أندريس نوسيوني ثلاث رميات حرة في الثواني الأخيرة، لكن ذلك لن يقلل من أحقية "الماتادور" في معانقة لقبه الأول.