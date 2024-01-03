الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"هتاف كوبي" يضع جيفرسون تاسعا ضمن أبرز اللحظات في "مونديال السلة"

المجنس الأميركي رونديه جيفرسون يسجل "دنك عنيف" بسلة نيوزيلندا خلال كأس العالم - (من المصدر)
المجنس الأميركي رونديه جيفرسون يسجل "دنك عنيف" بسلة نيوزيلندا خلال كأس العالم - (من المصدر)
عمان – استعرض الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أبرز اللحظات التي شهدتها النسخة الماضية من بطولة كأس العالم 2023، والتي أقيمت في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة"، وشهدت تواجد الأميركي رونديه جيفرسون مجنس المنتخب الوطني الأول لكرة السلة.اضافة اعلان
وجاء جيفرسون في المرتبة التاسعة ضمن اللحظات الأكثر إثارة في بطولة كأس العالم لكرة السلة - بعدما ساهم حضوره مع "صقور الأردن" خلال المباراة التي خسرها أمام نيوزيلندا (87-95)، بقيام نحو 7 آلاف مشجع تواجدوا في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في الهتاف باسم "كوبي".
وينظر المشجعون إلى جيفرسون على أنه نسخة حقيقية عن أسطورة كرة السلة الأميركية الراحل كوبي براينت، نظرا إلى الشبه الكبير بينهما في الشكل وأسلوب لعب أفعى "بلاك مامبا"، كما أن هوس الجماهير بالمجنس جيفرسون (28 عاما)، لم ينحصر على وجهي الشبه في الشكل وأسلوب اللعب وحسب، بل إن الجماهير باتت تنظر إلى اللاعب صاحب القميص رقم 24، على أنه الوريث الشرعي للأسطورة الراحل كوبي براينت، الذي لقي وابنته جيانا مصرعهما في كانون الثاني (يناير) من العام 2020، في حادث تحطم مروحية.
وقال "الفيبا": "إن جيفرسون اختار اللعب لفريق نادي تروبانج جيجا الفلبيني بعد انقضاء كأس العالم، للاستمتاع بحب الجماهير الفلبينية، حيث بلغ متوسط تسجيله في 7 مباريات خاضها مع تروبانج في الموسم الجديد 33.4 نقطة في المباراة الواحدة، وبمتوسط 12 متابعة ناجحة و5.7 تمريرة حاسمة و2 ستيل و1.3 بلوك شوت، قبل أن يتم استبادله مؤخرا بشقيقه راهلير، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرقبة إثر سقوط خاطئ، خلال انتصار فريقه أمام نادي تايبيه فوبون بريفز التايواني (80-69) في بطولة دوري شرق آسيا الممتاز.
وتصدر تتويج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة، للمرة الأولى في تاريخه، أبرز اللحظات في تقرير "الفيبا"، بعد الفوز على صربيا في النهائي (83-77)، وسبقها بتحقيق مفاجأة مدوية، بتغلبه (113-111) على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي.
واستعرض "الفيبا" الرقم القياسي الذي شهدته مباراة الفلبين وجمهورية الدومينيكان في افتتاح كأس العالم بحضور 38 ألفا و115 مشجعا، في رقم قياسي جديد، يكسر معه الرقم السابق المسجل في مباراة أميركا وروسيا بمونديال كندا 1994، والذي بلغ 32 ألفا و616 مشجعا.  
وجاءت مباراة الولايات المتحدة التي خسرتها أمام كندا (118-127) في دور تحديد المركز الثالث، بالمرتبة الثالثة أثمن اللحظات المميزة، بعدما كان الفريقان مرشحان للعب على "الميدالية الذهبية"، يليه اللاتيفي أرتورس زاغارس، الذي حقق رقما قياسيا في مواجهة ليتوانيا، بعد قيامه بـ17 تمريرة حاسمة ساهمت بفوز فريقه (98-63) في دور تحديد المركزين الخامس والسادس. 
وبعيدا عن اعتبارات توزيع الجوائز الفردية لأفضل اللاعبين والمدربين، كان تأهل جنوب السودان إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) للمرة الأولى في تاريخه، الحدث الأبرز على صعيد منتخبات القارة السمراء بعد منافسة خماسية، فضلا عن التألق اللافت للسلوفيني لوكا دونتشيتش ومجنس الفلبين جوردان كلاركسون، الذي أصبح جزءا من الحياة العامة في "مانيلا".
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