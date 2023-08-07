ولي العهد يؤازر منتخب السلة قبل رحلته المونديالية

خالد تيسير العميري

حرص سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، على حضور المباراة الختامية للنسخة 11 من بطولة كأس عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة، والتي فاز بها المنتخب الوطني على نظيره المنتخب المكسيكي بنتيجة (86-72)، في لقاء جمعهما مساء الاثنين، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.

وقام سمو ولي العهد بالنزول إلى أرضية الصالة الرياضية، لتحية لاعبي المنتخب الوطني والشد من ازرهم، قبل أن يلتقط صورة تذكارية مع اللاعبين، ويؤكد على ثقته باللاعبين وقدرتهم على رفع إسم الأردن عاليا.

ويأتي حضور سمو ولي العهد وعقيلته لمباراة "الصقور"، تجسيدا لاهتمام ودعم عميد العائلة الهاشمية، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، للرياضة الأردنية، وتشجيعا للاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة، الذين يتأهبون للمشاركة التاريخية الثالثة في كأس العالم، بعدما وضعتهم القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة الأمريكية واليونان ونيوزيلندا.

كما تأتي هذه البطولة في إطار تحضيرات "صقور الأردن" للمشاركة في نهائيات النسخة التاسعة عشر من بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، والتي تقام في الفلبين واندونيسيا واليابان "استضافة مشتركة" بالفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.

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