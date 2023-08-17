الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

الجهاز الفني يستبعد الهندي وأبو وزنة وعيد

12 لاعبا في القائمة النهائية لـ "صقور الأردن" تأهبا لـ "مونديال السلة"

فرحة عدد من لاعبي المنتخب الوطني بتسجيل أحد النقاط في مباراة سابقة - (من المصدر)
فرحة عدد من لاعبي المنتخب الوطني بتسجيل أحد النقاط في مباراة سابقة - (من المصدر)
 استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، على قائمته النهائية التي غادرت في وقت متأخر من أمس إلى العاصمة الصينية بكين، لخوض المعسكر الأخير الذي يسبق مشاركته في نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والتي تقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" بالفترة من 25 آب "أغسطس" الحالي إلى 10 أيلول "سبتمبر" المقبل.اضافة اعلان
واستبعد الجهاز التدريبي لـ "صقور الأردن" ثلاثة لاعبين جدد، وهم: "صانع الألعاب" أمير عيد و"لاعب الإرتكاز المساعد" يوسف أبو وزنة و "الجناح" أشرف الهندي - والأخير يعاني من إصابة في العين - لينضموا إلى قائمة اللاعبين المستبعدين والتي تضم إلى جانبهم اللاعبين فادي قرمش ومحمود الهزايمة، علما أن هؤلاء اللاعبون سيخضعون لبرنامج تدريبي خاص لمواجهة أي ظرف طارئ، إلى جانب إمكانية الاستعانة ببعضهم في دورة الألعاب الآسيوية، والتي يشارك فيها المنتخب وتحتضنها مدينة "هانغجو" الصينية، بالفترة 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين.
وتضم القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه عبدالله أبو قورة ومحمد حمدان والإسباني اغناسيو والمعد البدني أحمد سمير والمعالجين حسن برهومة وسنا دي لوس أنجيليس والإداري فراس أبو زهرة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد الدويري وفريدي إبراهيم وسامي بزيع والمجنس الأميركي رونداي جيفرسون وأحمد حمارشة وأحمد الحموري ومحمد شاهر وهاشم عباس ومالك كنعان وأمين أبو حواس وزين نجداوي.
ويتخلل معسكر الصين، خوض مواجهتين وديتين مع منتخبي جنوب السودان وفنزويلا يومي 20 و22 من الشهر الحالي، قبل التوجه إلى الفلبين تأهبا للشروع في خوض منافسات النسخة 19 من مونديال كرة السلة.
وتمنى المدرب الوطني وسام الصوص، إلتفاف الشارع الرياضي خلف "الصقور" ودعمهم في التظاهرة العالمية، مؤكدا أن مباراتي جنوب السودان وفنزويلا في معسكر الصين، تشكلان البروفة الأخيرة للمنتخب الوطني قبل خوضه المنافسات الرسمية.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث يستهل "الصقور" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.     
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