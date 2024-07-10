12 لاعبا في قائمة "صقور الناشئين" لخوض "سلة غرب آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان – يبحث المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما لكرة السلة، عن تقديم عروض قوية خلال مشاركته المرتقبة في بطولة غرب آسيا، والتي تقام منافساتها بقاعة الشعب للألعاب الرياضية في العاصمة العراقية بغداد، وتنطلق اليوم بمشاركة 6 منتخبات وتستمر حتى مساء يوم الإثنين 15 من الشهر الحالي.وغادر وفد المنتخب الوطني للناشئين أمس إلى العاصمة بغداد، وضم كلا من: المدير الفني وسام الصوص، المساعدين هيثم طليب وزيد عباس، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة الفرنسي أنتوني باتريك، المعالج إبراهيم بني فواز، ومدير المنتخب هاشم اللوزي، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: روحي الكيلاني، باسل الخوالدة، عمر سلمان، سيف الدين صالح، سند غزال، كريم الجيبات، عمر حجازي، حمزة شعبان، الطيب قاسم، هادي الشامي، محمود ذياب، وعبدالله أبو صعب، فيما تم استبعاد اللاعبين أحمد البربري وسيف زعتري لأسباب فنية، وغازي عليان ومعتز الصويص لالتحاقهما بتدريبات المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاما، والذي يتأهب بدوره للمشاركة في بطولة غرب آسيا، بانتظار تحديد موعدها النهائي.ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي فلسطين ولبنان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، العراق، إيران، اليمن، بعد اعتذار سورية عن عدم المشاركة لأسباب غامضة.وطبقا لنظام البطولة، تلعب فرق المجموعة الواحدة فيما بينها بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى الدور قبل النهائي "كروس"، ويتأهل عنه الفائزان للمنافسة على اللقب مع ضمانهما خطف بطاقتي التأهل إلى بطولة آسيا، والتي حجز "صقور الناشئين" مقعده فيها بصفته الدولة المستضيفة للبطولة القارية، والتي تقام منافساتها في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.وأقام المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في جمهورية مصر العربية مؤخرا، تأهبا لخوض منافسات بطولة غرب آسيا، تخلله خوض أربع مباريات ودية، حيث فاز على فريقي الاتحاد السكندري (81-35) والزمالك (74-57)، فيما خسر مباراتيه أمام المنتخب المصري للناشئين بنتيجتي (58-73) و(50-104)، علما بأنه تم إلغاء معسكر الكويت بناء على رغبة الجهة المستضيفة، لأسباب خاصة.ويقص منتخبا إيران والعراق شريط افتتاح منافسات البطولة عند الساعة السادسة من مساء اليوم، تليها مباراة المنتخبين الفلسطيني واللبناني عند الساعة الثامنة مساء في قاعة الشعب، فيما يستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد، وتسبقها مباراة اليمن والعراق عند الساعة السادسة مساء.وتختتم مباريات مرحلة المجموعات بعد غد، حيث تلعب اليمن وإيران عند الساعة السادسة مساء، قبل مباراة الأردن ولبنان عند الساعة الثامنة مساء.وتقام يوم الأحد المقبل ثلاث مباريات، حيث يلتقي الفريقان صاحبا المركزين الثالث في مجموعتيهما مع بعضهما البعض عند الساعة السادسة مساء في دور تحديد المركزين الخامس والسادس، فيما تقام مباراتان ضمن الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية عند الساعة الثامنة مساء، تليها مباراة أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى عند الساعة العاشرة مساء.وتختتم البطولة يوم الإثنين المقبل بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث بين الخاسرين من الدور نصف النهائي عند الساعة السادسة مساء، فيما يتنافس الفائزان من الدور ذاته على اللقب في المباراة النهائية، التي تقام عند الساعة 8 مساء.جدول مباريات بطولة غرب آسيا للناشئين بكرة السلة – تحت 18 عاماالفريقان اليوم والتاريخ الصالة الوقتدور المجموعاتإيران × العراق الخميس 11-7 ملعب الشعب 6:00فلسطين × لبنان 8:00اليمن × العراق الجمعة 12-7 6:00فلسطين × الأردن 8:00اليمن × إيران السبت 13-7 6:00الأردن × لبنان 8:00تحديد المركزين 5-6ثالث المجموعة الأولى × ثالث المجموعة الثانية الأحد 14-7 ملعب الشعب 6:00نصف النهائيأول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية (1) الأحد 14-7 ملعب الشعب 8:00أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى (2) 10:00تحديد المركزين 3-4الخاسر من 1 × الخاسر من 2 الإثنين 15-7 ملعب الشعب 6:00المباراة النهائيةالفائز من 1 × الفائز من 2 الإثنين 15-7 ملعب الشعب