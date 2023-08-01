الأربعاء 02 آب 2023
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الإسباني فيلانوفا جديد الجهاز التدريبي ومعسكر مشترك مع مصر

12 لاعبة في قائمة "سلة السيدات" تأهبا للبطولة الآسيوية

المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)
المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)
  يدخل المنتخب الوطني الأول للسيدات لكرة السلة، معسكرا تدريبيا في العاصمة المصرية “القاهرة” بالفترة من 4 إلى 7 آب (أغسطس) الحالي، في إطار تحضيراته لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا للسيدات، والتي تقام في العاصمة التايلاندية “بانكوك” بالفترة من 13 إلى 19 الشهر الحالي.اضافة اعلان
واستقرت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، على المدرب الإسباني مارك ريباس فيلانوفا للعمل مساعدا إلى جانب مواطنه المدير الفني فرانشيسكو ألفاريز في الجهاز التدريبي، بعد رحيل مساعده خوسيه دانتس، لتلقيه عرضا خارجيا للعمل مديرا فنيا.
ويخوض “صقور السيدات” 3 مباريات ودية مع المنتخب المصري للشابات تحت 19 سنة، والذي حل بالمركز 12 في بطولة العالم الأخيرة بإسبانيا، علما أن المنتخب المصري حقق قفزة نوعية بتقدمه 10 مراكز على سلم التصنيف الدولي لـ “الفيبا” بحلوله في المركز 20 عالميا والثاني إفريقيا برصيد 521.2 نقطة.
ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الوطني من معسكر “القاهرة” يوم السابع من الشهر الحالي، قبل الخضوع لفترة استراحة لمدة يومين، يتبعها السفر إلى “بانكوك” في العاشر من الشهر الحالي، لخوض منافسات البطولة القارية.   
واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني على قائمته النهائية التي تضم 12 لاعبة، بعد استبعاد سارة أبو شما وتالا شحاتيت (أسباب فنية) وفيونا دادسون للإصابة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وفرح الشياب ورشا عبده والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.
وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيسة اللجنة النسوية، دينا هلسه، في معرض ردها على استفسارات (الغد): “نريد إدخال لاعباتنا في الأجواء ورفع مستوى الإنسجام، وذلك لا يتحقق دون توفير عدد كاف من المباريات”، مشددة أن النسخة الحالية من البطولة الآسيوية ستشهد منافسة قوية بين فرق المنتخبات المشاركة.
وأسفرت قرعة البطولة الآسيوية، عن وقوع المنتخب الوطني للسيدات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، كازاخستان وسريلانكا وتايلاند، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات، أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا.
وطبقا لنظام البطولة - التي تبحث فيها المنتخبات الثمانية عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول - فإن دور المجموعات يلعب بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما طبقا لنظام “الكروس”، في الوقت الذي يلعب فيه الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7و8، ويلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5و6.
وجدير ذكره، أن المنتخب الوطني للسيدات، أقام معسكرا داخليا تخلله خوض 4 مباريات ودية مع المنتخب الإيراني، وخسرها جميعها بنتائج (45-71)، (54-57)، (55-62)، (58-59)، في إطار تحضيرات المنتخبين للبطولة الآسيوية. 
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