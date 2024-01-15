4 مواجهات في ختام ذهاب المرحلة الأولى لـ"سلة الناشئات" اليوم

خالد تيسير العميري

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عمان – تختتم اليوم منافسات المرحلة الأولى من ذهاب دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقي نجوم الأردن والإنجليزية عند الساعة 6 مساء.ويلتقي فريقا الأهلي والأقصى عند الساعة 6 مساء في صالة الأمير حمزة، ثم يتواجه الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء في المكان ذاته، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره جرش عند الساعة 6 مساء.ويتصدر الفحيص جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل فريق، ويأتي فريق الأقصى رابعا برصيد نقطتين. ولا يختلف مشهد الترتيب كثيرا في المجموعة الثانية، التي يتصدرها الأرثوذكسي برصيد 4 نقاط، يليه فريقا الإنجليزية ونجوم الأردن في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فريق جرش ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.وتنطلق مرحلة الإياب يوم السبت 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تشهد صالة الأمير حمزة مواجهات، الأهلي مع الفحيص عند الساعة 4 مساء، ونجوم الأردن مع الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء، وجرش مع الإنجليزية عند الساعة 7 مساء، فيما يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع الأقصى عند الساعة 6 مساء بصالة الأرثوذكسي.وطبقا لتعليمات البطولة، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، ويشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، تلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب مراكز الفرق.ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المرحلة الثالثة "الدور نصف النهائي"، والذي يقام بسلسلة تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب، في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث بسلسلة قصيرة من 3 مباريات.