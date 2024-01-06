السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

7 فرق عربية تنافس سيدات الفحيص على لقب "سلة الشارقة"

فريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)
فريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة - (من المصدر)
عمان – يتحضر فريق نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة، إلى الدفاع عن لقبه في مشاركته التاريخية الثالثة تواليا بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
وتتنافس 8 فرق في لعبة كرة السلة، وهي: (حامل اللقب) شباب الفحيص ممثلا عن كرة السلة النسوية في الأردن، إلى جانب فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي والثورة السوري وسبورتينغ الرياضي المصري وغاز الشمال العراقي.
وتحظى النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2024)، بمشاركة 497 لاعبة يمثلن 63 ناديا من 15 دولة مشاركة في 8 رياضات، وهي: كرة الطاولة وألعاب القوى والرماية والمبارزة والقوس والسهم والكاراتيه وكرة السلة وكرة الطائرة، علما أن نادي دي لاسال يشارك في بطولة الطائرة ونادي القادسية في ألعاب القوى كممثلين عن الأردن أيضا.
وطبقا للائحة الفنية المعتمدة لدورة كرة السلة، فإنه سيصار إلى إجراء مراسم سحب القرعة عند الساعة الخامسة من مساء يوم 1 شباط (فبراير) المقبل، بحضور مندوب عن كل دولة مشاركة، إلى جانب الإعلان عن نظام المسابقة، مع التأكيد أن المنافسات الرسمية للبطولة ستقام بفترتي لعب صباحية ومسائية في صالة نادي الشارقة الرياضي "سمنان".
وتحتضن صالة نادي البطائح الرياضي تدريبات الفرق المشاركة، كما يحق لكل فريق المشاركة بثلاث لاعبات أجنبيات، على أن لا يتواجد أكثر من لاعبتين في أرضية الصالة، وتكون الثالثة على دكة البدلاء، علما أن البطولة تعتمد تطبيق النظام الدولي "فيبا" في توقيع العقوبات والمخالفات التي تقع أثناء المباريات. 
وتقام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بتوجيهات من الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ورئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث أقيمت الفكرة بالفترة من العام 1997 وحتى العام 2007 تحت مسمى "الدورة الخليجية"، قبل أن يأتي تأسيس الدورة بحلتها العربية في العام 2012 تتويجا للنجاحات السابقة واستجابة لرغبة الكثير من الدول العربية في المشاركة، والتي تقام اليوم بتنظيم من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبإشراف اتحاد اللجان الأولمبية العربية.
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري (61-59)، علما أن النادي الأرثوذكسي شارك في نسخة العام 2016، وحل وصيفا آنذاك بخسارته النهائي أمام الشارقة الإماراتي (42-66).
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