الجمعة 07 تموز 2023
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جوائز مالية بـ"10" آلاف دينار وبطاقات احتراف استثنائية

أبطال وعشاق "الأجسام واللياقة البدنية" على موعد مع "مستر يونيفيرس الأردن" العالمية اليوم

لقطة جامعة للمشاركين في دورة التحكيم الدولية على هامش "مستر يونيفيرس/ الأردن"-(الغد)
لقطة جامعة للمشاركين في دورة التحكيم الدولية على هامش "مستر يونيفيرس/ الأردن"-(الغد)
 يترقب أبطال وعشاق بناء الأجسام واللياقة البدنية، بشغف انطلاق منافسات البطولة العالمية "مستر يونيفرس: الأردن" اليوم، والتي ينظمها مسؤول التنظيم الحكم الأردني الدولي طارق خليل، وباستضافة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية، وبإشراف مباشر واعتراف من الاتحاد الدولي بهذه الرياضة، على مسرح قاعة الأرينا في جامعة عمان الأهلية خلال الفترة من 6-9 تموز (يوليو) الحالي.اضافة اعلان
وقال مسؤول تنظيم البطولة الدولي طارق خليل:"اكتسبت هذه البطولة الصفة العالمية منذ انطلاق نسختها الأولى في الثمانينيات تحت مسمى بطولة العالم، وأردت أن أسكب خبرتي في تنظيم البطولات الاحترافية في بلدي الأردن، تبعا لأمنه وأمانه وطبيعته السياحية الجاذبة، وبيئته اللافتة في ميل الشباب نحو بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسبق وأن حضرت إحدى البطولات المحلية بتنظيمها المميز وقيمتها الفنية اللافتة، لذا فتحت المجال للتعاون مع اتحاد اللعبة المحلي، ووصلنا إلى صيغة توافقية بمباركة اللجنة الأولمبية، وموافقة اللجنة الأولمبية لتنظيم هذه البطولة".
وتابع: "باشرنا فعاليات البطولة بعملية الميزان التي جرت أمس في فندق موفنبيك، لجميع فئات المنافسات العالمية، حيث البدي بلدنج -كمال الأجسام- ، فئة كلاسيك بناء أجسام، وكلاسيك فيزيك، والفيزيك، وتحدي اللياقة البدنية، والتي يتضح منها العدد النهائي للمشاركين من مختلف الجنسيات، في الوقت الذي تم فيه استقبال المشاركين ورؤساء وممثلو الاتحادات، وكبار الشخصيات المدعوة إلى هذه البطولة الاستثنائية في عمان".
وعن منافسات اليوم الأول وجوائز البطولة، أجاب خليل في تصريح لـ"الغد": "تنطلق منافسات اليوم الأول من البطولة-اليوم، عند الساعة 10 صباحا على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية، والتي ستحتضن أيضا منافسات اللياقة البدنية، من خلال "الجيم"، المجهز بأعلى قاعة الأرينا، وتعاونا مع الاتحاد الأردني للعبة برئاسة مأمون كلمات، لتوفير أجواء التنظيم المثالية والاحترافية، التي تليق بمستوى الحدث، والحضور الجماهيري المتوقع زحفه إلى "مستر يونيفيرس/الأردن"، البطولة العالمية التي تقام لأول مرة في عمان".
وأردف قائلا: "خصصنا جوائز مالية مجزية بقيمة 10 آلاف دينار، للأبطال الفائزين في المراكز الأولى لمختلف فئات البطولة، والتي تتناسب قيمتها مع نوعية البطولة، حيث خصصنا في كل فئة، للمركز الأول -أوفر أول- مبلغ 1000 دينار، المركز الثاني 600 دينار، المركز الثالث 400 دينار، وكذلك جهزنا جوائز فئة المحترفين لفئة الفيزيك فقط، والتي تم إدراجها رسميا ضمن مستر يونيفيرس، والتي سنخصص لها جوائز مالية لأصحاب المراكز الـ5 الأولى، وسيكون المتنافسين في فئة الفيزيك، ممن يحصلون على بطاقات احتراف في منافسات أطوالهم، أمام فرصة مثالية للمشاركة مباشرة في منافسات المحترفين".
على صعيد متصل، أكد الحكم الأردني الدولي المحترف بلال الدويكات، -المشارك في إدارة فعاليات البطولة- أهمية الدورة الدولية التي  أقامها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، في قاعة المرحوم عبدالله أبونوار أول من أمس، على هامش البطولة، مشيرا إلى المشاركة الواسعة التي وصلت إلى 50 مشارك ومشاركة، منوها إلى قيمتها النوعية فيما أضافته للحكام والمدربين واللاعبين والمهتمين باللعبة، من صقل وإنعاش في المعلومات، بما يخص جميع الفئات والتي قدمها سكرتير لجنة الحكام في القارة الأوروبية جوس ماريا.
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