الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو الرب: التأهل إلى منافسات التايكواندو في أولمبياد باريس ليس مستحيلا

لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب خلال حصة تدريبية سابقة-(من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب خلال حصة تدريبية سابقة-(من المصدر)
عمان- أكملت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، استعداداتها للمشاركة، في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام الشهر الحالي في الصين، مؤكدة جاهزيتها لهذا الحدث المهم الذي يعتبر علامة فارقة في مسيرتها الرياضية.اضافة اعلان
وستتوجه أبو الرب التي ستخوض التصفيات ضمن (وزن فوق 67 كغم)، إلى الصين بعد غد، استعدادا للمشاركة في التصفيات، حيث ستخوض أول نزالاتها يوم 16 من الشهر الحالي، بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف.
وكانت أبو الرب، شاركت مؤخرا إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى وزيد الحلواني في المعسكر الدولي الذي أقيم في مدينة جدة السعودية.
وضمن مرحلة الإعداد الأخيرة والتي تسبق مشاركتها في التصفيات الآسيوية، شاركت أبو الرب في بطولات عديدة وحققت نتائج مميزة، وخضعت إلى تمارين مكثفة يوميا وعلى فترتين بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف.
وأكدت النجمة أبو الرب لـ"الغد": "أنا مستعدة لدخول المنافسة في التصفيات الآسيوية، والصعود على منصات التتويج وسماع النشيد الوطني الأردني، لا يوجد شيء اسمه المستحيل، وأنا أملك رصيدا من الإصرار والعزيمة لتحقيق الحلم والتأهل لأولمبياد باريس 2024، والالتحاق بباقي لاعبي المنتخب الوطني المتأهلين للدورة".
وأضافت: "تعد التصفيات الآسيوية من أقوى البطولات، ويشارك فيها أبطال يطمحون إلى التأهل لأولمبياد باريس 2024،  ويجب عدم الاستخفاف بهذه البطولة، وبدأت في رفع وتيرة التدريبات والإعداد الجيد منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، واشتمل على محاور تدريبية مهمة، ومعسكرات خارجية وداخلية حققت أهدافها، ووصلت الآن إلى مرحلة متقدمة واكتسبت خبرات كبيرة للدخول في أجواء المنافسة في التصفيات، وسأخضع لتدريبات مكثفة لمدة أسبوع في الصين قبل انطلاق التصفيات الآسيوية".
وأشارت: "أحظى بدعم كبير من الأهل، الذين يرفعون من معنوياتي دائما، كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد التايكواندو، على دعمه المطلق، وكذلك زملائي اللاعبين في المنتخب الوطني الذين يقومون بدعمي وتشجيعي وتوجيه النصائح إلي من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024". 
وكانت أبو الرب، تأهلت العام 2018 إلى أولمبياد الشباب في الأرجنتين، ونالت العام في 2021، الميدالية الفضية ببطولة الفجر في إيران (عيار نجمتين)، ونالت الميدالية البرونزية في بطولة آسيا.
وحققت في العام 2022 الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية (عيار نجمتين)، ونالت الميدالية الذهبية في البطولة العربية في الفجيرة (عيار نجمتين)، وطوقت عنقها بالميدالية الفضية في بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) وجمعت 6 نقاط، وحققت الميدالية البرونزية في دورة التضامن الإسلامي (عيار نجمة) في تركيا وجمعت 1.6 نقطة.
ونالت في العام 2023، الميدالية الذهبية في بطولة بيروت الدولية، وفازت يالميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة العاشرة، وشاركت في جائزة الصين الكبرى وجائزة باريس الكبرى وجائزة روما الكبرى، وفي دورة الألعاب الآسيوية في الصين وفي بطولة العالم في أذربيجان.
وخلال العام الحالي، نالت أبو الرب الميدالية الذهبية بالبطولة العربية الرابعة التي أقيمت في الفجيرة، وجمعت 10 نقاط  ونالت الميدالية البرونزية في بطولة الفجيرة الدولية الحادية عشرة، وأحرزت الميدالية البرونزية في بطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا التي أقيمت في إيران.
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