الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
عمان - اكتفى لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بإحراز المركز الخامس على جهاز "حصان المقابض" في نهائيات الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي اختتمت أمس في العاصمة الأذرية باكو، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة من مختلف أرجاء العالم.اضافة اعلان
وأضاف أبو السعود 16 نقطة إلى إجمالي رصيده النقطي التراكمي، ليتصدر الترتيب العام لقائمة اللاعبين المنافسين على البطاقتين التأهيليتين إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" برصيد 71 نقطة.
وقال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي في معرض رده على استفسارات "الغد": "قدر الله وما شاء فعل، لم يكتب لبطلنا أبو السعود تأكيد التأهل من هذه الجولة، ثقتنا كبيرة باللاعب على تحقيق المطلوب في الجولة المقبلة من سلسلة بطولة كأس العالم".
وتأجل الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى أولمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخه واتحاد اللعبة، إلى الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتم فيها الكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين إلى "العرس الأولمبي".
وكان أبو السعود، أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على 15.066 نقطة، علما بأن الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم تعد محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
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