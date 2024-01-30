أبو السعود وناغوج يمثلان "الجمباز" في سلسلة كأس العالم

خالد تيسير العميري

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يتأهب المنتخب الوطني للجمباز الفني، للمشاركة في المحطة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز 2024، التي تقام في "مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي" بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 شباط (فبراير) المقبل.ويمثل الأردن في جولة مصر اللاعبان أحمد أبو السعود وسليم ناغوج؛ حيث يمتلك أبو السعود على جهاز "حصان المقابض" فرصة كبيرة للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، وذلك حال إحرازه ميداليتين ذهبيتين في الجولات الأربع المقبلة من سلسلة كأس العالم.وتنظم مصر الجولة الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز، التي تشهد مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعبا ولاعبة، علما أن الاتحاد الدولي للجمباز منح مصر، في وقت سابق، شرف استضافة البطولة على مدار ثلاثة أعوام متتالية، 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.ويقول م.صالح الغويري نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، في معرض رده على استفسارات "الغد": "هدفنا واضح في التأهل للأولمبياد، يمتلك أحمد فرصة كبيرة لبلوغ الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه، حال تحقيقه الأرقام المعتادة بهذا النوع من المشاركات، خصوصا وأن العديد من منافسيه سيتأهلون بصورة جماعية عن منتخبات بلادهم، ما يعزز حظوظه بشكل أكبر".وقرر اتحاد الجمباز منح اللاعب أدهم الصقور على "جهاز العقلة"، فرصة المشاركة في جولتي ألمانيا وأذربيجان من سلسلة بطولة كأس العالم بعد احتجابه الطويل عن اللعبة لأسباب خاصة، فيما سيشارك أحمد حبيب على جهاز "حصان المقابض" في جولات ألمانيا وأذربيجان وقطر، بهدف إكسابه المزيد من الخبرات.والجدير ذكره أن "الجمباز" لم يصدر أجندته للموسم 2024 حتى الآن، بانتظار اعتمادها من قبل اللجنة الأولمبية والمصادقة عليها في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجمباز، الذي ترأسته سمو الأميرة رحمة بنت الحسن.