أبو السعود يحرز ذهبية بطولة العالم للجمباز

أحرز لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، الميدالية الذهبية على جهاز حصان المقابض، وذلك في الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم المقامة في العاصمة المصرية القاهرة - إحدى البطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية - والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.



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ونال أبو السعود علامة 15.066 نقطة، ليحصد المركز الأول، علما أنه حل ثالثا في التصفيات بجمعه 14.800 نقطة.

ويحتاج أبو السعود إلى إحراز ميدالية ذهبية اضافية في الجولات الثلاث المتبقية من سلسلة كأس العالم، لتحقيق هدف التأهل إلى الأولمبياد.