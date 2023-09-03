الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي للجمباز

WhatsApp Image 2023-09-03 at 6.23.48 PM
أبو السعود يحرز ذهبية كأس التحدي للجمباز

عمان - الغد- واصل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، تألقه وحقق  اليوم الأحد، الميدالية الذهبية، على جهاز حصان المقابض، وذلك خلال مشاركته في بطولة كأس التحدي والمقامة في مدينة ميرسين التركية.اضافة اعلان

وحل "أبو السعود" في المركز الأول بعد أن جمع ١٥.٥٥٥ نقطة تاركاً المركز الثاني للأوكراني أوليغ فيرنيف الذي نال الفضية بجمعه ١٤.٨٠٠ نقطة وجاء الفنلندي أوسكار كيرميس ثالثاً بمجموع ١٣.٥٠٠ نقطة.

يذكر أن أحمد أبو السعود يستعد للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة من 23  الحالي وحتى 8 الشهر المقبل.
لاعب المنتخب الوطني زيد الحلواني

الحلواني يظفر ببرونزية في جائزة فرنسا للتايكواندو 02 أيلول 2023

لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة وفرحة بالتتويج في بطولة غرب آسيا أمس - (من المصدر)

"المبارزة الأردنية" تحصد 12 ميدالية في افتتاح بطولة غرب آسيا 02 أيلول 2023

لاعبان يتنافسان على الكرة في لقاء سابق بين اليرموك وكفرسوم -(من المصدر)

دوري "المظاليم" ينطلق اليوم بأهداف مختلفة ومنافسة كبيرة 02 أيلول 2023

تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات

تحديد مواعيد مباريات "الأولمبي" بالتصفيات 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني للكراتيه المصاطفة (يمين) يوجه ضربه لأحد منافسيه في بطولة عالمية .-(من المصدر)

المصاطفة والجعفري مرشحان لجائزة "الفائزون الكبار" للكراتيه

منذ5 ساعة
مدرب المنتخب الوطني الحسين عموته يتحدث لوسائل الإعلام -(تصوير: أمجد الطويل)

عموته: نتمنى دعم الأندية خلال الدوري.. وأخطأت في عدم التواصل مع حمد

منذ5 ساعة
من توقيع اتفاقية التعاون بين اتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم - (من المصدر)

الاتحاد يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التربية والتعليم "كرة القدم للمدارس"

منذ5 ساعة
الأردن وجهة مفضلة لاستضافة بطولات رياضية عالمية

الأردن وجهة مفضلة لاستضافة بطولات رياضية عالمية

منذ13 ساعة
إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

إعلان قائمة "النشامى" لمواجهتي النرويج وأذربيجان

02 أيلول 2023
لاعبتان في حالة استعداد لخوض نزالهما في بطولة غرب آسيا -(من المصدر)

صدارة أردنية للترتيب العام في ختام "كراتيه غرب آسيا"

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 