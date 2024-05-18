 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو السعود يحصد "برونزية" بطولة آسيا للجمباز

أبو السعود
لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود في المركز الثالث لبطولة آسيا للجمباز

حصل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، على الميدالية البرونزية، في منافسات بطولة آسيا للجمباز والمقامة في العاصمة الأوزبكية طشقند.
ونجح أبو السعود في الحصول على المركز الثالث على جهاز حصان المقابض في النهائي الذي أقيم مساء اليوم وبعد أن جمع 14.633 نقطة.

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وجاء في المركز الثاني وبنفس رصيد نقاط أبو السعود، اللاعب الأوزبكي عبدالله أزاموف، ونال الميدالية الفضية بأفضلية "أقلية الخصم"، وجاء الكازاخستاني ناريمان قربانوف في المركز الأول ونال الميدالية الذهبية بـ 15.600 نقطة.


وحقق اللاعب الصاعد، أحمد حبيب، المركز السادس في النهائي بعد أن حصل على 13.833 نقطة.


وضمن منافسات فئة الشباب، تأهل لاعب المنتخب الوطني لهذه الفئة، زيد الخالدي، إلى نهائي جهاز حصان القفز، بعد أن حل خامساً برصيد 13.566 نقطة.
يذكر أن بطولة آسيا تأتي ضمن تحضيرات أبو السعود للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) والتي تأهل إليها كأول لاعب جمباز أردني يتأهل إلى الأولمبياد.

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