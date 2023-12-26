أبو السعود يطوق عنقه بميدالية "عالمية" ثانية.. ومنتخب السباحة يتألق "عربيا"

خالد تيسير العميري

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مع قرب نهاية العام الحالي واستعداد العام الجديد لفتح أولى صفحاته، اختلطت المشاعر وتعددت خيبات الأمل تارة.. والإنجازات تارة أخرى، حيث اعتلى اللاعبون منصات التتويج وطوقت الميداليات الملونة أعناقهم، وتنوع الحصاد وتراوح بين لعبة وأخرى.وتنوعت الإنجازات الأردنية على الصعيدين الفردي والجماعي في رياضات عدة، وهي: الجمباز والرجبي والجولف والسباحة، وهي محور التقرير الآتي، مع بدء العد التنازلي لاستقبال العام الجديد.ولم تكن بداية الجمباز قوية في الربع الأول من العام الحالي، بعد تراجع نتائج لاعب الجمباز أحمد أبو السعود بسبب الإصابة المزعجة في الظهر، إلى جانب غياب سليم ناغوج عن خوض المنافسات بسبب "الرباط الصليبي"، لكن قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجمباز بتسمية المدير الفني للمنتخب الوطني معتصم الغويري في أيار (مايو) الماضي، عضوا في اللجنة الفنية لرياضة الباركور، شكل "تميمة الحظ" ورسم بداية خريطة طريق الجمباز نحو الإنجازات.وحصل أبو السعود على الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني، التي احتضنتها سنغافورة في حزيران (يونيو) الماضي، وفقد معها فرصة الحفاظ على لقبه بطلا لآسيا على جهاز "حصان المقابض" للنسخة الثالثة تواليا، بعد نيله الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022.وأحرز المنتخب الوطني للجمباز ميداليتين ذهبيتين في منافسات الدورة العربية التي أقيمت بمدينة وهران الجزائرية في تموز (يوليو) الماضي، حيث جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز ربى الداوود ضمن منافسات جهاز "حصان القفز"، فيما جاءت الميدالية الذهبية الثانية من خلال أحمد أبو السعود عن جهاز "حصان المقابض"، الذي حل فيه أحمد حبيب بالمركز الرابع.ونالت نجمة الجمباز الإيقاعي ولاعبة اتحاد الجمباز لمار الحوامدة، الميدالية البرونزية في بطولة كأس روما الدولية، فيما كان آب (أغسطس) الماضي شاهدا بحصول "الجمباز" على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الفراعنة الدولية عن طريق اللاعبين؛ زيد الخالدي (حصان القفز) وأحمد أبو السعود (حصان المقابض).وسجل أبو السعود رقما قياسيا في الموسم الحالي بجمعه 15.555 نقطة في بطولة كأس التحدي، التي أقيمت في أيلول (سبتمبر) الماضي بمدينة ميرسين التركية، ليحصد خلالها الميدالية الذهبية كأعلى مجموع للنقاط يحققه أي لاعب في العالم عن الموسم الحالي، فيما أنهى -على نحو غير متوقع- مشاركته على جهاز "حصان المقابض" في دورة الألعاب الآسيوية بحلوله في المركز الثامن عشر بجمعه علامة 12.7، في الوقت الذي حل فيه لاعب المنتخب الوطني للباركور بهاء السعيد في المركز 31 من إجمالي 50 مشاركا في مجموعته بمنافسات فئة "الفري ستايل" ضمن بطولة العالم للباركور التي احتضنتها بلغاريا.وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ظفر لاعب المنتخب الوطني للناشئين زيد الخالدي بالميدالية الذهبية عن جهاز حصان القفز في بطولة دول البحر المتوسط، في إنجاز أردني يتحقق للمرة الأولى بالنسخة السادسة من البطولة التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية، فيما توج أبو السعود أيضا بالميدالية البرونزية عن جهاز "حصان المقابض" في بطولة العالم للجمباز التي أقيمت بمدينة انتويرب البلجيكية، وهي ثاني ميدالية يحققها أبو السعود في بطولات العالم للجمباز بعد تتويجه بفضية نسخة العام الماضي، والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية، وجعلته أول لاعب عربي يحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز منذ انطلاقتها للمرة الأولى العام 1903.واختيرت الحكمة الدولية ريما عامر، مطلع الشهر الحالي، لإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، بعد حصولها على تقييم مرتفع من الاتحاد الدولي للجمباز بين أفضل 6 حكام تم اختيارهم، كأول قاضية جمباز أردنية تشارك في إدارة منافسات الأولمبياد.ولا يمكن التقليل من شأن إنجازات رياضة السباحة للعام 2023، حيث أحرز الفريق الأردني المكون من اللاعبتين ياسمينة وريحانة ارشيدات، 4 ميداليات ملونة (3 فضيات وبرونزية) في بطولة أكوا ستار للسباحة الفنية والتي أقيمت حزيران (يونيو) الماضي في أذربيجان، فيما جاءت غلة السباحة الأردنية وفيرة في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بعدما حل المنتخب الوطني بالمركز الثاني في ترتيب ميداليات الدول، عقب إحرازه 13 ميدالية ملونة (4 ذهبيات و7 فضيات وبرونزيتين).وأنهى المنتخب الوطني للسباحة مشاركته في النسخة العشرين من بطولة العالم التي أقيمت خلال آب (أغسطس) الماضي في اليابان، دون أن يحقق أي مراكز متقدمة مؤهلة، مكتفيا بتحطيم رقمين أردنيين، حيث سجلت تارا العالول رقما أردنيا بقطعها سباق (50م صدر) في زمن 00:34.96 ثانية، متخطية الرقم السابق 00:35.18، كما حطمت العالول الرقم الأردني بسباق (200م صدر) لفئة تحت 15 عاما، محققة زمنا قدره 02:44:88 دقيقة، علما بأن الرقم المسجل سابقا يبلغ زمنه 02:46.04 دقيقة.وفي الرجبي، أنهى المنتخب الوطني السباعي مشاركته في بطولة آسيا -التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة- بخسارته أمام مستضيف البطولة المنتخب القطري (10-24)، لينتقل إلى المنافسة في بطولة "الدرع"، منخرطا في مجموعة الفرق الخاسرة، التي ضمت إلى جانبه منتخبات نيبال والسعودية وقيرغيزستان، ليفوز في المباريات الثلاث على قيرغيزستان (36-0) والسعودية (26-7) ونيبال (32-5)، وانتقل معها إلى الدور النهائي في "بطولة الترضية" لمواجهة إيران، فخسر (5-12).وحل المنتخب الوطني ثانيا في النسخة الأولى من بطولة كأس الأردن الدولية للرجبي السباعي بخسارته أمام المنتخب البحريني (5-31)، فيما أحرز "رديف" المنتخب الوطني المركز الثالث بفوزه على فريق كردستان (24-19)، كما أبرم الرجبي اتفاقية شراكة رسمية مع شركة "إيسوزو" الأردن للارتقاء باللعبة، فضلا عن تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع اتحادات الدول المجاورة وخوض سلسلة من المباريات الودية مع منتخبات لبنان ومصر والبحرين، لتعزيز خبرات اللاعبين وتحضيرهم للاستحقاقات الرسمية.ولدى الجولف، قررت اللجنة الأولمبية إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد الجولف في أيلول (سبتمبر) الماضي، ليتضمن تمثيل خمسة أعضاء في إطار مساعيها لمواصلة مسيرة الإنجازات، حيث انتخب كريم البرغوثي رئيسا جديدا للاتحاد وناصر الشوملي نائبا للرئيس ومجد النجادا أمينا للسر وأمجد عكة أمينا للصندوق وممثلا عن نادي البشارات وعلاء بركات عضوا في المجلس وممثلا عن نادي آيلة للجولف، كما أطلق اتحاد الجولف مشروعه الجديد المتمثل بتفعيل ممارسة رياضة الجولف في المدارس لزيادة انتشار اللعبة.ونظم الجولف النسخة 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وحل فيها لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن الظاهر ثالثا بفئة 19 عاما، فيما حل محمد الرواشدة ودانيل الظاهر في المركزين الأول والثاني بفئة 14 عاما، فيما حصلت ياسمين الظاهر على المركز الأول بفئة الإناث وحلت ليان مجاهد ثالثة، وجاء سعد حجاوي ثالثا في فئة النت، كما استطاع اللاعب محمد الرواشدة الظفر بلقب بطولة الدوري الأردني للجولف عن الموسم الحالي في المجموع العام لفئة (الاليت)، وحققت اللاعبة ياسمين الظاهر لقب فئة الإناث، وفي فئة الكبار "المستحدثة" حقق إياد يونس المركز الأول، وظفر مراد الرواشدة بلقب فئة 13 عاما ولمار الشوملي بلقب منافسة الأكاديمية.كما أحرز المنتخب الوطني للجولف ميداليتين (فضية وبرونزية) في ختام مشاركته بالبطولة العربية للجولف للسيدات والناشئين، التي أقيمت فعالياتها الشهر الحالي في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة 109 لاعبين ولاعبات يمثلون 12 دولة عربية، حيث جاءت الميداليتان عبر محمد الرواشدة بإحرازه الميدالية الفضية في فئة تحت 15 عاما، فيما حقق اللاعب سالم العبداللات الميدالية البرونزية بفئة تحت 13 عاما.