أبو جاجة يودع التصفيات المؤهلة لأولمبياد الملاكمة

مهند جويلس

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عمان- خسر لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة فرصة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، بعد خسارته أمام الكولومبي جونزاليس لاندازوري، ضمن التصفيات العالمية المقامة في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، بمشاركة 602 لاعب ولاعبة من 113 دولة.ولم يتمكن أبو جاجة من خطف بطاقة العبور لدور الـ32 عن وزن تحت 57 كغم، بعد أن رجح الطاقم التحكيمي للنزال كفة اللاعب الكولومبي وفوزه بنتيجة 3-2، رغم تقديم لاعب المنتخب الوطني مستوى جيدا بالمواجهة، لينتظر أبو جاجة التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.وكان أبو جاجة (26 عاما)، ظفر بالميدالية البرونزية ببطولة العالم خلال شهر أيار (مايو) من العام الماضي في أوزبكستان، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الأردن بالبطولة.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواجهة لاعب المنتخب الوطني حسين عشيش مع الأوزبكي تورابيك حبيبولاييف، ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم.ويتواصل مشوار المنتخب الوطني اليوم بلقاء وحيد من خلال مواجهة اللاعب زياد عشيش نظيره شوكوروف شوكوبزون من طاجيكستان، لحساب دور الـ64 من وزن تحت 64 كغم.وتقام مواجهتان للمنتخب غدا الأربعاء، حيث يلتقي حذيفة عشيش في وزن تحت 51 كغم بدور الـ32، الفائز من مواجهة الصيني جياماو تشانج ولاعب باربادوس جورجي بريدي، فيما يواجه عدي الهنداوي بدور الـ64 منافسه البرتغالي رودريجيز أنطونيو بوزن تحت 92 كغم.وتقام مواجهة وحيدة للمنتخب بعد غد، بدور الـ32 من وزن تحت 63.5 كغم، إذ ينتظر اللاعب عبادة الكسبة، الفائز من مواجهة البرازيلي يوري فالكاو وأليكسي دي لا كروز من جمهورية الدومينيكان، على أن تخوض اللاعبة حنان نصار نزالها الأول يوم الجمعة بلقاء الفائزة من مواجهة الصربية نينا رادوفانوفيتش وتشان تشينج من هونج كونج.ويتكون وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني الكوبي داجوبيرتو سكوت، المدرب علي حسن، المدربة ريم الشمري، المدير الإداري محمود الشواربة والطبيب د. هيثم البحر.ويمثل المنتخب الوطني في التصفية كل من: حذيفة عشيش (وزن تحت 51 كغم)، محمد أبو جاجة (وزن تحت 57 كغم)، عبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، عدي الهنداوي (وزن تحت 92 كغم)، وحنان نصار (وزن تحت 50 كغم).ويسعى المنتخب الوطني إلى تكرار إنجاز أولمبياد طوكيو 2020، بوصول 5 لاعبين على الأقل للأولمبياد، ومحاولة نيل ميدالية أولمبية أولى، بعدما عجز اللاعبون المشاركون في الأولمبياد الماضي عن بلوغ الأدوار المتقدمة، حيث تأهل وقتها كل من الحاليين عدي الهنداوي، حسين عشيش، عبادة الكسبة وزياد عشيش، إلى جانب المعتزل محمد الوادي.