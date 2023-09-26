الثلاثاء 26 أيلول 2023
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أبو جاجة يودع ملاكمة الآسياد

ابو جاجة
لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة
عمان - الغد - ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة، اليوم منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان

وخسر "أبو جاجة" أمام اللاعب الفلبيني ، كارلو بالام، في دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٥٧ كغم.

وتستكمل يوم غد الأربعاء مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو ٢٠٢٢" حيث ستلتقي اللاعبة حنان نصار مع لاعبة لاوس، فيلايفون فونجفاتشان، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٠ كغم.

كما سيلتقي يوم غد اللاعب، عدي الهنداوي، مع اللاعب الإيراني طوفان شريفي في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٩٢ كغم.

يذكر انه سيتأهل في منافسات الرجال بأسياد هانغتشو صاحبي الميداليتين الذهبية والفضية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس ٢٠٢٤) أما في منافسات فئتي السيدات تحت ٥٠ كغم و٥٤ كغم فستتأهل اللاعبات الأربعة اللواتي تأهلنا إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية.
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