أبو جامع وعليمات يخوضان لقاءات "الطاولة البارالمبية" في الأسياد اليوم

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يلتقي اليوم لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، مع اللاعب الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان في ختام مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.ونجح "أبو جامع" أمس، في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة 3-0 بواقع 11-3 و11-7 و11-4، وذلك ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة، والتي تضم كلا من: الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، اليوم مشاركتها في دورة الألعاب، حيث ستلعب أمام اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.يذكر أن رياضة كرة الطاولة كانت، حققت 5 ميداليات من بينها فضيتان و3 برونزيات في النسخ الثلاث الماضية من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية، حيث نال أسامة أبو جامع فضية نسخة إنتشون العام 2014، وحققت اللاعبة ختام أبو عوض فضية نسخة جاكارتا العام 2018، وتحققت الميداليات البرونزية الثلاث في نسخة الغام 2014، عبر مها البرغوثي وختام أبو عوض وفريق السيدات المكون من اللاعبات ختام أبو عوض وفاطمة العزام وفاتن عليمات.