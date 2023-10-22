الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"أبو جامع" يحقق فوزه الأول بآسياد هانغتشو البارالمبية

أبو جامع
اعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع
عمان - الغد - تمكن لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، صباح اليوم الأحد، في تحقيق أولى انتصاراته بأولى مبارياته، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.اضافة اعلان

ونجح "أبو جامع" في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة ٣-٠ بواقع ١١-٣ و١١-٧ و١١-٤ وذلك ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة والتي تضم كذلك كل من الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.

وسيلتقي "أبو جامع" مع الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان يوم غد الإثنين في ختام مبارياته بدور المجموعات.

ويُشارك في منافسات الفئة الثالثة للرجال ١٦ لاعب تم تقسيمهم على ٥ مجموعات حيث يتأهل إلى دور خروج المغلوب متصدر ووصيف كل مجموعة.

هذا وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، يوم غد الإثنين مشاركتها في الدورة حيث ستلتقي مع اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

يذكر أن رياضة كرة الطاولة كانت قد حققت ٥ ميداليات من بينها فضيتين و٣ برونزيات في النسخ الثلاث الماضية من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نال أسامة أبو جامع فضية نسخة إنتشون عام ٢٠١٤ وحققت اللاعبة ختام أبو عوض فضية نسخة جاكارتا عام ٢٠١٨ وتحققت الميداليات البرونزية الثلاث في نسخة ٢٠١٤ عبر مها البرغوثي وختام أبو عوض وفريق السيدات والمكون من اللاعبات، ختام أبو عوض وفاطمة العزام وفاتن عليمات.
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