أبو حشيش لـ"الغد": جيل النشامى الحالي أثبت علو كعبه آسيويا

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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الدوحة - أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو حشيش، أن الجيل الحالي أثبت حضوره المميز في نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر، عقب تأهل "النشامى" للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.وبين أبو حشيش في مقابلة خاصة لـ"الغد"، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في النسخة الحالية، يعد استثنائيا للاعبين واتحاد الكرة والشارع الرياضي، مبينا أن طموحه وبقية الزملاء يتمثل في إكمال المسيرة والتوجه إلى المباراة النهائية.وأوضح أبو حشيش، أن دعم ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وحضوره لمباراة الفريق أمام طاجيكستان أول من أمس، شكل دافعا معنويا كبيرا للاعبين من أجل الفوز، مشددا على أهمية وقوف سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، إلى جانب اللاعبين من خلال حضور التمارين والمباريات في قطر.وأضاف: "لا يمكنني أن أجزم بأن الجيل الحالي هو الأفضل في تاريخ الكرة الأردنية، لكنه صنع ما لم يصنعه أي جيل آخر خلال مشاركات سابقة بالنهائيات القارية، لذلك، فإنه يعتبر جيلا مميزا يستحق الثناء والمديح على ما قدمه في النسخة الحالية".ويعد أبو حشيش البالغ من العمر 28 عاما، أحد اللاعبين الذين لازموا قائمة المنتخب الوطني في الفترات الماضية، وتحديدا مع المدرب السابق العراقي عدنان حمد مرورا بالمدرب المغربي الحالي الحسين عموتة، وكانت أول مباراة له أمام البحرين في العام 2021، حيث شارك لاحقا في 32 مباراة مع المنتخب الوطني منها 6 مرات فقط شارك بديلا.وتابع: "لقد كانت مرحلة صعبة في البداية مع عموتة نظرا لعدم معرفته الكافية باللاعبين، إلى جانب عدم اعتياد اللاعبين على خطته الجديدة، إلا أن الجميع تكاتف لاحقا وقمنا بتصحيح الأخطاء وظهرنا بصورة مغايرة عما كان المنتخب عليه قبل انطلاق البطولة الآسيوية".ولفت أبو حشيش إلى أن جميع اللاعبين الأساسيين أو البدلاء، حضروا إلى قطر من أجل رفع اسم الكرة الأردنية عاليا، وأنه لا يوجد أي مشكلة لدى أي لاعب في الجلوس على مقاعد الاحتياطيين، مفيدا بأن أي لاعب يلعب بالمباراة يمثل الجميع ويحظى بالدعم من البديل بصورة كاملة.وواصل: "الأمور تتحسن في المنتخب الوطني من مباراة إلى أخرى، والقادم لن يكون سهلا على الجميع، ونأمل بأن نتجاوز المنافس وبلوغ المشهد الختامي وإكمال المسيرة خطوة بخطوة نحو التتويج باللقب، وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة بإسعاد الشعبين الأردني والعربي، لما نحظاه من مؤازرة ودعم من جميع الجماهير العربية التي خرجت منتخباتها من البطولة".وزاد: "أي لاعب محترف لا ينظر للمركز الذي يشغله، وعليه تأدية أدواره داخل الملعب كما يطلب المدرب، وهناك فرق بين المركز الذي ألعبه عادة مع الأندية والمنتخب الوطني سابقا، وطبيعة اللعب الحالية، إلا أنه تنتظرني مهمة تأدية واجبي على أكمل وجه كما يحتاج الفريق وليس بناء على رغباتي".وبدأ أبو حشيش مسيرته الكروية مع نادي البقعة، قبل أن ينضم إلى صفوف السلط، ومنه إلى نادي الوحدات، ليخوض بعد ذلك التجربة الخارجية الأولى في مسيرته مع الزوراء العراقي، وانتقل مع بداية الموسم الحالي إلى صفوف العهد اللبناني، وفسخ عقده معه خلال تواجده مع "النشامى" بالبطولة الآسيوية، علما بأنه سجل هدفا واحدا في كل بطولة دوري لعب فيها، مع الوحدات في الدوري المحلي، والزوراء في الدوري العراقي، والعهد في الدوري اللبناني.وختم حديثه: "البطولة الحالية قد تعتبر الأجمل من حيث الاستضافة العالية المستوى من جانب قطر، إلى جانب الإثارة في المباريات والحضور الجماهيري، وننتظر دعم الجماهير الأردنية والعربية في المحطة المقبلة، بهدف مواصلة إسعادهم بأهم مباراة للمنتخب في تاريخه".