الخميس 13 تموز 2023
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أبو حماد: أبو طعيمة باق مع سحاب.. وأرسلنا الردود لـ"فيفا" بشأن ماكسويل

نادي سحاب
نادي سحاب
 أكد رئيس نادي سحاب علي أبو حماد، أن علاقة الإدارة بالجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة المدرب أمجد أبو طعيمة جيدة، وأنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم 2023-2024 بحسب العقد المبرم بينهما سابقا.اضافة اعلان
وبين أبو حماد في حديثه لـ"الغد"، أن سبب غياب أبو طعيمة عن تدريبات الفريق مؤخرا، وعكة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية، مفيدا بأن المدرب حضر مواجهة الفريق الأخيرة الإثنين الماضي أمام معان، والتي انتهت بالفوز بهدف نظيف.
وأضاف: "أستغرب من الأقاويل التي تتحدث عن اقتراب رحيل المدرب أبو طعيمة، إذ لم يصل إدارة النادي أي شيء من هذا القبيل، ولا تربطنا سوى العلاقة الطيبة بالمدرب وجهازه المعاون، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية ببطولة الدوري والظهور بصورة مشرفة".
ولفت أبو حماد، إلى أن عدم التعاقد مع لاعبين أجانب في الفترة الماضية، هو ليحافظ النادي على المخصصات المالية الموضوعة قبل انطلاق الموسم، وعدم إغراقه بالديون كما يحدث في غالبية الأندية المحلية، مشيرا إلى أن النادي قد يتعاقد مع لاعب أجنبي واحد، حال اقتضت الحاجة لاحقا.
وتابع: "الموسم المقبل صعب على جميع الأندية، حيث يقف العائق المالي أمام تحضيرات الفرق واستعداداتها للموسم الجديد، إلا أن سحاب ملتزم مع لاعبيه في مسألة منحهم الرواتب في مواعيدها المحددة، والتأخير قد يحصل أحيانا لظروف خارجة عن إرادة النادي".
وشدد أبو حماد، على ضرورة منح اللاعبين من الفئات العمرية للنادي فرصة للظهور بالفريق الأول، وهو ما اتبعه المدرب أبو طعيمة في بطولة الدرع، مؤكدا أن الفريق قدم حضورا جيدا بشكل عام، مع حاجته لتعزيز الصفوف ببعض المراكز للاعبين محليين، وسيتم الكشف عنهم قريبا حسب وصفه. ومن جهة أخرى، أشار أبو حماد إلى أن النادي أرسل جميع الأوراق المطلوبة للاتحاد الدولي "فيفا"، بشأن الإنذار الذي تم توجهيه من اللاعب السابق الغاني ماكسويل باكوه، مؤكدا موقف النادي القانوني بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.
وأضاف: "حرصت إدارة النادي على الموافقة على طلب اللاعب الغاني خلال الموسم الماضي، وذلك بناء على طلبه بضرورة العودة إلى بلاده لظروف خاصة، حيث ساءت حالة والدته الصحية، ما أدى إلى الموافقة على طلبه بالرحيل والتوقيع على مخالصة مالية، ليتفاجأ النادي مؤخرا بتقديم اللاعب شكوى للمطالبة بمبلغ مالي يقدر بثمانية آلاف دولار".
وذكر أبو حماد، أن باكوه غادر النادي بكل مودة ومحبة من زملائه، إلا أنه أراد الحصول على مبالغ مادية لا يستحقها، مطمئنا جماهير النادي بعدم إيقاع عقوبة حرمان التعاقدات بحقه، بعد أن تم سداد جميع المستحقات المالية المترتبة عليهم للاعبين ومدربين في الفترات الماضية.
وأوضح رئيس نادي سحاب، أنه تم اختيار ستاد عمان الدولي ملعبا بيتيا للفريق للموسم المقبل، وستاد البترا ملعبا ثانويا، مشيرا إلى أنه سيعود لاختيار ستاد الملك عبد الله الثاني حال انتهاء صيانته بين مرحلتي الذهاب والإياب من زمن بطولة الدوري.
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