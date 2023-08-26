أبو دبرة أولا وقوقا ثانيا وصوالحي ثالثا في سباق الكارتينغ الرابع

اضافة اعلان

حقق مهند أبو دبرة فوزا مستحقا في سباق الكارتينغ الرابع (روتاكس ماكس شالينج) الجمعة، ‏على حلبة منجا في محافظة مأدبا، بدعم من شركة زين الأردن.‏وتكون السباق من عملية الإحماء و‏‏‏التصفيات ‏وجولة ‏‏(بريد ‏جرايد للسباق الأول)، و‏‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق ‏الأول وتكونت من (12) لفة ، وجولة (بريد غرايد ‏للسباق الثاني)، ‏و جولة (فاينل) للسباق ‏الثاني وضمت (16) لفة.دخل السائقون المنافسات وسط ترقب وحذر في الجولة قبل النهائية، والنهائية التي اتسمت بقوة أداء السائقين على الحلبة بين السائقين مهند أبو دبرة وعبد الله قوقا وجمال صوالحي وسند الحموي وعبد الله الجبوري ورعد العبادي وفيصل ناشخو.وكانت الكلمة الأخيرة في السباق للسائق أبو دبرة لقب السباق لصالحه واحتل السائق قوقا المركز الثاني ، في جين جاء السائق صوالحي بالمركز الثالث.وفي نهاية السباق توج مدير السباق طارق سختيان الفائزين بالمراكز الأولى.وكانت النتائج الفنية للجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ على النحو التالي:‏المركز الأول: فيصل ناشخو.‏المركز الثاني: سند الحموي.‏المركز الثالث: مهند أبو دبرة.‏المركز الرابع: عبد الله الجبوري.‏المركز الخامس: جمال صوالحي.‏المركز السادس: رعد العبادي.‏المركز السابع: عبد الله قوقا.‏المركز الأول: مهند أبو دبرة.‏المركز الثاني: عبد الله قوقا.‏المركز الثالث: جمال صوالحي.‏المركز الرابع: سند الحموي.‏المركز الخامس:عبد الله الجبوري.‏المركز السادس: رعد العبادي.‏المركز السابع: فيصل ناشخو.‏