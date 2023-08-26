أبو دبرة يحتل المركز الأول في سباق الكارتينغ الرابع

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حقق مهند أبو دبرة فوزا مستحقا في سباق الكارتينغ الرابع (روتاكس ماكس شالينج) أول من أمس، ‏على حلبة منجا في محافظة مادبا، بدعم من شركة زين الأردن.‏وتكون السباق من عملية الإحماء و‏‏‏التصفيات ‏وجولة ‏‏(بريد ‏جرايد للسباق الأول)، و‏‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق ‏الأول وتكونت من (12) لفة، وجولة (بريد غرايد ‏للسباق الثاني)، ‏وجولة (فاينل) للسباق ‏الثاني وضمت (16) لفة. دخل السائقون المنافسات، وسط ترقب وحذر في الجولتين قبل النهائية، والنهائية التي اتسمت بالقوة على الحلبة بين مهند أبو دبرة وعبد الله قوقا وجمال صوالحي وسند الحموي وعبد الله الجبوري ورعد العبادي وفيصل ناشخو. وكانت الكلمة الأخيرة في السباق للسائق أبو دبرة الفائز باللقب، واحتل السائق قوقا المركز الثاني، في حين جاء السائق صوالحي بالمركز الثالث.وفي نهاية السباق، توج مدير السباق طارق سختيان الفائزين بالمراكز الأولى.- النتائج النهائية للسباقالمركز الأول: مهند أبو دبرة.‏المركز الثاني: عبد الله قوقا.‏المركز الثالث: جمال صوالحي.‏المركز الرابع: سند الحموي.‏المركز الخامس:عبد الله الجبوري.‏المركز السادس: رعد العبادي.‏المركز السابع: فيصل ناشخو.‏