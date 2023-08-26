أبو دبرة يحتل المركز الأول في سباق الكارتينغ الرابع

وتكون السباق من عملية الإحماء والتصفيات وجولة (بريد جرايد للسباق الأول)، وجولة (بري فاينل) للسباق الأول وتكونت من (12) لفة، وجولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، وجولة (فاينل) للسباق الثاني وضمت (16) لفة. دخل السائقون المنافسات، وسط ترقب وحذر في الجولتين قبل النهائية، والنهائية التي اتسمت بالقوة على الحلبة بين مهند أبو دبرة وعبد الله قوقا وجمال صوالحي وسند الحموي وعبد الله الجبوري ورعد العبادي وفيصل ناشخو. وكانت الكلمة الأخيرة في السباق للسائق أبو دبرة الفائز باللقب، واحتل السائق قوقا المركز الثاني، في حين جاء السائق صوالحي بالمركز الثالث.
وفي نهاية السباق، توج مدير السباق طارق سختيان الفائزين بالمراكز الأولى.
- النتائج النهائية للسباق
المركز الأول: مهند أبو دبرة.
المركز الثاني: عبد الله قوقا.
المركز الثالث: جمال صوالحي.
المركز الرابع: سند الحموي.
المركز الخامس:عبد الله الجبوري.
المركز السادس: رعد العبادي.
المركز السابع: فيصل ناشخو.