أبو دبرة يحرز لقب الجولة الخامسة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ ‏

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حقق السائق مهند أبو دبرة لقب بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس شالينج) 2023، بعد فوزه في الجولة الخامسة والأخيرة من البطولة في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق ‏المطار.‏وجاء في المركز الثاني في السباق السائق فيصل ناشخو، واحتل المركز الثالث السائق عبد الله قوقا، وأقيم السباق بدعم من شركة ‏زين الأردن.‏وتألف السباق من عملية الإحماء ‏‏والتصفيات وجولة (بريد غرايد للسباق الأول)، وجولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وضمت (12) ‏لفة، جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني ‏وضمت (16) لفة.‏المنافسة في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ، كانت من أقوى المنافسات بين السائقين مهند أبو دبرة وفيصل ناشخو ‏وعبد الله قوقا.وخرج من السباق في الجولة النهائية أقوى المنافسين سند الحموي ليكتفي بالمركز الثاني في الترتيب العام لبطولة ‏الأردن لسباقات الكارتينغ وجمال صوالحي بسبب تعرضه لحادث أثناء السباق، وعبد الله جبوري.‏وتكونت بطولة الأردن للكارتينغ 2023 من 5 جولات، وفاز بالجولة الأولى مهند أبو دبرة، واحتل سند حموي المركز الثاني، ‏وجاء عبد الله ‏الجبوري ‏في المركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية سند الحموي واحتل فيصل ناشخو المركز الثاني، وجاء عبد الله قوقا ‏بالمركز ‏الثالث، وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو وجاء سند الحموي في المركز الثاني، واحتل حمزة أبو عنبر المركز الثالث، وفاز في الجولة الرابعة مهند أبو دبرة وحل في المركز الثاني عبد الله قوقا، وجاء جمال صوالحي في المركز الثالث.‏وكانت النتائج الفنية للجولة الخامسة على النحو الآتي:‏‎ ‎- الجولة قبل النهائية للسباق‎ ‎المركز الأول: مهند أبو دبرة.‏‎المركز الثاني: سند الحموي.‏‎ ‎المركز الثالث: فيصل ناشخو.‏المركز الرابع: عبد الله قوقا.‏‎المركز الخامس: عبد الله الجبوري.‏‎ ‎‏-النتائج النهائية للسباق‎ ‎المركز الأول: مهند أبو دبرة.‏‎ ‎المركز الثاني: فيصل ناشخو.‏المركز الثالث: عبد الله قوقا.‏‎ ‎المركز الرابع: رعد العبادي.