الأحد 02 تموز 2023
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أبو صباح تنتقل إلى يونيون برلين

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سارة أبو صباح توقع عقدها مع يونيون برلين -(من المصدر)
عمان - تعاقد نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، مع مهاجمة المنتخب الوطني سارة أبو صباح، القادمة من فريق اس فاو مبين الألماني بعقد يمتد لموسمين.
وكشفت أبو صباح في حديثها اضافة اعلان
لـ"الغد"، عن تلقيها عدة عروض في الآونة الأخيرة، إلا أنها فضلت الانضمام ليونيون برلين بسبب أفكار النادي التي تطمح لتطوير فريق السيدات، ليوازي إنجازات فريق الرجال بعد تأهله لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.
وتلقت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما عروضا من أندية ألمانية وهي هامبورج، آينتراخت فرانكفورت، وفالنسيا الإسباني، ونابولي الإيطالي، وعروضا أخرى من بلجيكا وهولندا.
ووقع نادي يونيون برلين مع أبو صباح أول من أمس بحضور والد اللاعبة باسم أبو صباح والمديرة الرياضية للنادي.
وكشفت أبو صباح عن اهتمام النادي في القطاع النسوي بعد تألقه على صعيد الرجال، إذ تتدرب مع الفريق في وجبتين تدريبيتين صباحا ومساء، موضحة بأنها ستخوض معسكرا مع يونيون برلين في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.
وأضافت: "أسعى لتقديم أفضل مستوياتي من أجل مساعدة الفريق في تحقيق هدفه بالتأهل للدرجة الأولى الألماني للسيدات، وأن أكون على ثقة إدارة النادي التي أبدت رغبة كبيرة في انضمامي للفريق بعد متابعتها لي مؤخرا".
الجدير بالذكر أن أبو صباح هي اللاعبة الوحيدة التي أحرزت هدفا للمنتخب الوطني في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما، والتي استضافها الأردن في العام 2016، وذلك في شباك المكسيك، بعد تسلمها الكرة من منتصف الملعب، والتوجه نحو مرمى الفريق المنافس بعد تجاوزها الدفاع، لتسدد كرة بقدمها اليسرى من حافة منطقة الجزاء، سكنت زاوية العلوية.
ويعد هذا الفريق الخامس الذي تمثله أبو صباح في الكرة الألمانية، بعد أن بدأت مسيرتها مع نادي تانيلهوف، مرورا بنادي بايرن ليفركوزن، ومن ثم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي كانت أحد أعمدته الرئيسية، وأخيرا مع اس فاو مبين الذي تطورت معه وأصبحت محط أنظار الأندية الألمانية والأوروبية.
وكان نادي بوروسيا مونشنجلادباخ  من أبرز محطات أبو صباح، عقب تمثيلها ألوان الفريق لمدة 4 مواسم من 2018 إلى 2022، حيث سجلت في موسمها الأخير مع الفريق 27 هدفا في 20 مباراة، وتوجت بلقب هدافة بطولة دوري الدرجة الثالثة، لتصل مع الفريق إلى 72 مباراة في المجمل، سجلت خلالها 49 هدفا في 4 سنوات.
كما مثلت سارة منتخب "النشميات" في العديد من المناسبات وآخرها التصفيات الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024، مع خوضها نهائيات كأس آسيا 2018 في الأردن، وإحرازها الهدف الوحيد للمنتخب في شباك الصين.
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