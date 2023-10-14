أبو طعيمة: فترة التوقف انعكست إيجابيا على معان

يحيى قطيشات

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أكد المدير الفني لفريق معان لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، أن فترة التوقف التي منحها الاتحاد للمنتخب الوطني لغايات المشاركة في البطولة الرباعية، ومشاركة الفيصلي والوحدات في الاستحقاقات الآسيوية، كانت إيجابية ومفيدة للفريق من النواحي الفنية والبدنية والنفسية كافة، وخدمت الجهاز الفني.وأضاف في حديثه لـ الغد، "الحمد لله شكلت فترة التوقف نقطة مهمة لتعزيز نقاط القوة للفريق، والعمل على زيادتها، إضافة إلى تصويب الأخطاء الفنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين".واعتبر فترة التوقف فرصة لإعادة ترتيب أوراق الفريق قبل مبارياته المقبلة في منافسات بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.وقال: "حرصنا على لعب مباراة ودية مع فريق الجليل، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، ولم تسعفنا الظروف في تأمين مباراة أخرى، والهدف من التدريبات الحالية، رفع درجة جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا".وأشار، إلى أن فترة التوقف ساعدت فريقه على رفع مستوى اللياقة البدنية، ودرجة الانسجام لحين حلول موعد المباريات الرسمية مؤكدا، أن مباراة فريقه مع فريق الأهلي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن، والمقررة يوم السبت المقبل، أنها مواجهة قوية وصعبة على الفريقين، وأن فريق الأهلي يضم عناصر فنية مميزة، وقدم مستويات طيبة في المباريات الماضية، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن فريقه يضم منظومة جيدة من اللاعبين الذين يملكون الطموح في إبراز إمكانياتهم وقدراتهم الفنية، ومعربا عن سعادته باكتمال صفوف الفريق، وأن الأيام المقبلة ستشهد عودة المدافع ليث الحصة والمحترف الجزائري ضرار بن سعدالله للتدريبات مع باقي أعضاء الفريق.وثمن المدرب أبو طعيمة متابعة ومساندة إدارة النادي للجهاز الفني والفريق، رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أندية المحترفين كافة، والتي انعكست على الأداء الفني للفرق، مثلما قدر دعم جماهير الفريق، وحرصها على حضور مبارياته والتشجيع بكل روح رياضية ورفع معنويات اللاعبين.وتوقع أن المنافسة على الألقاب المحلية، سوف تنحصر بين فرق الفيصلي والوحدات والحسين إربد، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه لن يتنازل عن طموحه في تقديم أفضل المستويات الفنية، والبحث عن الفوز والأداء الجميل في المباريات كافة، مع احترام الفرق المشاركة.وتولى أبو طعيمة، مهمة المدير الفني لفريق معان قبل فترة بسيطة، وقاد الفريق في مباراة واحدة أمام فريق شباب الأردن ضمن منافسات الأسبوع الخامس من منافسات دوري المحترفين.ويعتبر أبو طعيمة من أفضل المدربين على الساحة المحلية، حيث سبق له الإشراف على تدريب الجزيرة والحسين إربد وسحاب، وحقق نتائج مميزة.