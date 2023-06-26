أبو فريخة يأمل بتجنب مواجهة "الصقور" في المونديال ويرحب بتبادل الخبرات

خالد تيسير العميري

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أشاد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بالنجاح التنظيمي الكبير للأردن في استضافة البطولة العربية للناشئين والناشئات تحت 16 سنة، والتي تختتم اليوم، مؤكدا جاهزيتهم لتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب.وبلغ المنتخب المصري للناشئين والناشئات، نهائي البطولة العربية، والذي سيتنافس فيه مع شقيقه المنتخب التونسي، اليوم بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه في المرحلة التمهيدية والدور قبل النهائي على مستوى الفئتين.وقال د.مجدي أبو فريخة في حديثه الخاص لـ"الغد": "نشكر اتحاد كرة السلة الأردني على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، لقد حرصوا على تذليل الصعوبات أمام الوفود المشاركة، في تجمع عربي أفريقي آسيوي"، مشيدا في الوقت ذاته بحضور الجماهير بأعداد غفيرة في المدرجات لدعم اللاعبين الناشئين والناشئات". وتابع: "نهدف من خلال إقامة البطولة العربية في هذا التوقيت، إلى تحضير المنتخب المصري والفرق الأخرى لخوض البطولة الأفريقية للناشئين، والتي تحتضنها تونس في منتصف تموز (يوليو) المقبل".ورحب أبو فريخة بالدول الراغبة في تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير ملف الناشئين، بقوله: "لن نبخل في تقديم خبراتنا العلمية والفنية أمام الأشقاء الراغبين في تطوير الفئات العمرية لديهم، نسعى دوما إلى تطور ورفعة كرة السلة العربية، وتحقيق النتائج الإيجابية في مختلف المشاركات القارية".وحول إمكانية إقامة "معايشة" وتبادل الخبرات التدريبية مع الأردن، أشار: "لقد تواصل معي رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان في أكثر من مناسبة، وأكد في كل لقاء حرصه الدائم على التطوير وتبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، وأرى أن ذلك بات قريبا أن يتحقق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة".وتطرق أبو فريخة للحديث عن مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم تحت 19 سنة والمقامة في المجر، بعد خسارته لمباراته الأولى أمام صربيا (59-74)، مشيرا: "إن شاء الله سيكون القادم أفضل، أنا متفائل باللاعبين وثقتنا عالية بهم"، مشيرا إلى أن سياسة مصر في إعداد الناشئين تستهدف التدرج في تمثيل فرق الفئات العمرية، وصولا إلى الفريق الأول على صعيد الرجال والسيدات.وفيما يتعلق بالمواجهة المحتملة بين الأردن ومصر في المرحلة الترتيبية ببطولة كأس العالم للرجال، والذي تحتضنه الفلبين وأندونيسيا واليابان "استضافة مشتركة"، في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين، يقول: "لا أتمنى المواجهة مع أي فريق عربي حتى نفوز معا، وفي حال حدوث المواجهة سيكون لقاءا مع أشقاء بمنافسة شريفة، لأن الرياضة تجمع ولا تفرق".ولم يخف أبو فريخة، مواجهة كرة السلة المصرية العديد من التحديات، المتمثل أبرزها في مقارنة إنجازات لعبة كرة السلة مع اللعبة الجماعية كرة اليد، مؤكدا أن منتخبات السلة المصرية تمتلك صولات كبيرة على مستوى "القارة السمراء"، بشكل يضعهم أمام تحديات كبيرة، خاصة وأن اللعبة باتت تحظى بشعبية كبيرة في مصر.