السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو ليلى.. "خير خلف لخير سلف" بين خشبات المرمى

حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى - (من المصدر)
حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى - (من المصدر)
 نجح حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى في مخالفة التوقعات، وأثبت جدارته بين الخشبات الثلاث لمرمى "النشامى"، من خلال حضوره المميز في نهائيات كأس آسيا، وبلوغ الدور نصف النهائي، في مشهد لم يحدث مسبقا خلال 4 مشاركات سابقة.اضافة اعلان
حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال البطولة الحالية، أمام ماليزيا في المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني، وأمام منتخب طاجيكستان أول من أمس في ربع النهائي، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف في البطولة، بواقع هدفين من كوريا الجنوبية، وهدف من البحرين، وهدفين من العراق.
وتمكن أبو ليلى من التصدي لـ 16 كرة بحسب إحصائيات من الاتحاد الآسيوي، خلال 5 مباريات للمنتخب في الحدث القاري، وجاءت منها اثنتان أمام طاجيكستان، و3 أمام العراق، و3 أمام البحرين، و6 أمام كوريا الجنوبية، واثنتان أمام ماليزيا، إلى جانب حضوره المميز في التمرير وتشتيت الكرات، ما بث الطمأنينة لزملائه في الخطوط الأمامية.
وللمرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني يغيب صانع الإنجازات في كأس آسيا الحارس الدولي السابق عامر شفيع، بعد مشاركته في النسخ الأربعة السابقة، لتتساءل بعدها الجماهير عن الشخص القادر على سد الفراغ الكبير الذي سيتركه "الحوت"، ويأتي أبو ليلى ليؤكد مقولة "خير خلف لخير سلف".
ويستمد أبو ليلى ثقته من الحارس الدولي السابق للمنتخب الوطني، والذي أشرف على تدريبه خلال العامين الماضيين في الجهاز الفني السابق، مشيدا بالجهود التي بذلها شفيع في مسيرته الكروية وتحديدا مع المنتخب الوطني.
وقال أبو ليلى في تصريحات خاصة لـ"الغد": "لو كنت صاحب قرار لبنيت لشفيع تمثالا في أحد الأماكن العامة في العاصمة عمان، فهو هرم من أهرامات الكرة الأردنية، وأتمنى أن أصل إلى مستواه وما قدمه مع المنتخب خلال سنوات طويلة ماضية".
وكانت مباراة طاجيكستان الثانية والأربعين لأبو ليلى في مشواره مع المنتخب الوطني، منذ أن شارك للمرة الأولى بصفة أساسية أمام البحرين في العام 2017، ليكسر من خلال المشاركة الحالية رقم شفيع من حيث الإنجاز وفي 5 مباريات فقط، من خلال بلوغ المربع الذهبي الذي عجزت عنه الأجيال الماضية مع "النشامى".
وثمن أبو ليلى جهد زملائه في كسر عقدة دور ربع النهائي وإسعاد الشعب الأردني، مضيفا بأن الجيل الحالي مميز، نظرا لاحتراف عدد كبير خارج الدوري المحلي، ومخالفتهم للتوقعات التي كانت ترشح عدم مضي المنتخب بعيدا في البطولة.
وأضاف: "نحمل على عاتقنا تمثيل الشعب الأردني والعربي خير تمثيل، ونأمل بأن نستمر في مواصلة النتائج الإيجابية لبلوغ المشهد الختامي، وللجماهير الحق في انتقاد طريقي حراستي من خلال عدم التقاط الكرة بغالب الأحيان وإبعادها، لوجود عوامل ضغط صعبة على الحارس، وأنا أفضل دائما الأمر الأكثر أمانا بالنسبة لي".
وأكد أبو ليلى أن النتائج المميزة لـ "النشامى" تجعله مرشحا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس العالم، بعد زيادة عدد الفرق المشاركة بالمونديال عن قارة آسيا إلى 8 منتخبات، مستطردا: "نشكر قطر على تنظيمها لبطولة تعد الأقوى فنيا أيضا بعيدا عن الأمور التنظيمية المثالية".
الجدير بالذكر أن أبو ليلى يلعب في صفوف فريق الجبلين السعودي بدوري الدرجة الأولى، وسبق له وأن لعب مع الفيصلي وشباب الأردن على الصعيد المحلي.
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