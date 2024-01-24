أبو يمن: فخور بتجربتي الاحترافية الجديدة مع دمنهور المصري

بلال الغلاييني

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عمان - بدأ لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن مشواره الاحترافي الجديد مع فريق دمنهور المصري، والذي سيخوض معه لقاءات الدوري المصري لأندية الدرجة الممتازة.وجاء تعاقد إدارة "دمنهور المصري" مع اللاعب أبو يمن نظرا للمستوى الفني المتقدم والمتميز الذي يتمتع به اللاعب أبو يمن، وما حققه من نجاحات واسعة سواء على مستوى فريقه الأرثوذكسي الأردني، أو مع المنتخبات الوطنية، حيث ساهم أبو يمن بفوز الأرثوذكسي بلقب دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي، ومساهمته مع المنتخب الوطني في التتويج بلقب بطولة العرب التي أقيمت في العراق العام الماضي، وكذلك مشاركته مع المنتخب الوطني في التتويج بالميدالية البرونزية للدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة، والتي جرت في الجزائر العام الماضي.وسبق للاعب أبو يمن، وأن شارك في الدوري المصري لأكثر من مرة، مثلما شارك في العديد من الدوريات العربية، وساهم مع الفرق التي مثلها في تحصيل النتائج القوية والمميزة، حيث حقق المركز الأول ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2018 مع نادي السيب، والمركز الثاني ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2019 مع نادي السيب أيضا، وساهم بتأهل فريق المعادي المصري إلى الدور الحاسم في دوري المحترفين، وحصوله على المركز الرابع في العام 2022، وكذلك المركز الرابع في العام 2023.ويعتبر النجم أبو يمن، أول لاعب أردني يحصد ألقاب بطولة المملكة الفردية والجماعية جميعها، والفئات العمرية وهي: بطولة المملكة لفئة تحت 12 سنة في العام 2005، وبطولة المملكة لفئة تحت 15 سنة في الأعوام 2006، و2007، و2008، وبطولة المملكة لفئة تحت 18 في الأعوام 2009، و2010، و2011، وبطولة المملكة لفئة تحت 21 سنة في الأعوام 2012، و2013، و2014، وبطولة المملكة لفئة الرجال في الأعوام 2012، و2013، و2015، و2016، و2017، و2018، و2019، و2021، 2022، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في الأعوام 2010، و2011، و2012، و2014، و2015، و2016، و2021، و2022 و2024 مع النادي الأرثوذكسي، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في العامين 2017، 2018 مع نادي يرموك عمان.كما يعد من أبرز نجوم اللعبة في الأردن، حيث يستعد مع زملائه في المنتخب الوطني للمشاركة في العديد من الاستحقاقات الرسمية التي تقام العام الحالي، ولعل أبرزها تصفيات غرب آسيا التأهلية التي تقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وعبر اللاعب أبو يمن عن سعادته بهذه التجربة الاحترافية الجديدة مع فريق دمنهور المصري، لافتا إلى أن خوض مباريات في الدوري المصري الممتاز له العديد من الإيجابيات التي تساعد على رفع المستوى الفني، خصوصا وأن الدوري المصري يشهد مشاركة الكثير من اللاعبين المصريين المميزين، والحاصلين على مراكز جيدة في التصنيف الرسمي التابع للاتحاد الدولي، إضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين من بعض الدول الأوروبية، وكل ذلك ينصب لمصلحة اللاعبين المشاركين ويسهم برفع المستوى العام سواء للفرق المشاركة أو للاعب نفسه.وأشار أبو يمن الذي ينحذر من عائلة مشهورة في لعبة كرة الطاولة، وساهمت كثيرا في تحقيق الانجازات للمنتخبات الوطنية، إلى أن هدفه الرئيسي في المرحلة المقبلة ينصب على تصفيات غرب آسيا التأهيلية، وتحقيق حلمه الذي يراوده منذ ممارسته للعبة كرة الطاولة، وهو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، في الوقت الذي أشاد فيه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس وأعضاء الاتحاد في سعيهم لتوفير المتطلبات الفنية والإدارية كافة، للاعبي المنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات، وهذا ما تحقق طيلة المراحل الماضية، والتي مكنت "الطاولة الأردنية" من الوصول إلى القمة في البطولات العربية.