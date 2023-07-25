الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

أجندة الموسم تضرب تحضيرات "الأولمبي" للتصفيات الآسيوية

المنتخب الاولمبي لكرة القدم ( من المصدر)
المنتخب الاولمبي لكرة القدم ( من المصدر)
 ضربت عودة اتحاد الكرة إلى الأجندة السابقة، تحضيرات المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024).اضافة اعلان
ويلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، سورية سلطنة عمان وبروناي في التصفيات التي يستضيفها الأردن خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ومع انطلاق منافسات دوري المحترفين في الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، وخوض الفرق أربعة أسابيع من عمر مرحلة الذهاب، سيعاني المنتخب من الحصول فقط على 7 أيام من التحضيرات للتصفيات، وهي فترة قصيرة جدا، خاصة إذا ما علمنا أن منافسي منتخبنا في المجموعة، بدأوا تحضيراتهم مبكرا، وشاركوا في بطولات ودورات تنافسية، حيث بدأ المنتخب العماني تحضيراته قبل أيام، ودخل في معسكر داخلي يستمر حتى يوم بعد غد، للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مشاركته في دورة  الألعاب الرياضية العربية والتي احتضنتها الجزائر مطلع الشهر الحالي، وخاض المنتخب العماني في البطولة 3 لقاءات وجمع 4 نقاط، وهي لم تكن كافية للتأهل للمربع الذهبي بعد خسارته من السودان بهدفين وتعادله سلبيا أمام الجزائر وفوزه على لبنان بهدف، لكنها منحت الجهاز الفني بقيادة المدرب العماني أكرم حبريش صورة فنية جيدة عن شكل المنتخب ونقاط القوة والضعف فيها قبل المشاركة في التصفيات. 
من جانبه يواصل المنتخب السوري، تدريباته وتحضيراته للمشاركة في التصفيات تحت قيادة المدير الفني المصري تامر حسن، والذي قاد المنتخب السوري لخطف الميدالية الفضية في منافسات البطولة العربية بالجزائر، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح، ليقرر الاتحاد السوري لكرة القدم تجديد الثقة به، عقب الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح.
وأكد حسن، أن الهدف من المشاركة في التصفيات خطف بطاقة التأهل، وقال في تصريحات صحفية:”سنعمل على استكمال بعض النواقص في مراكز محددة من خلال مجموعة من المباريات الودية والمعسكرات الاستعدادية، الوقت غير كافٍ وخاصة أن منتخبي عمان والأردن اللذين سنواجههما في التصفيات يتمتعان باستقرار فني منذ فترة طويلة”.
وأردف: “سنعمل على إيصال الأفكار للاعبين وأتمنى أن يستوعبوها بشكل جيد، سنكمل العمل الذي بدأناه في البطولة العربية، لدينا الكثير من المواهب التي تحتاج للرعاية والدعم وبالأخص من أنديتهم بمنحهم دقائق لعب إضافية ليكونوا جاهزين للعب مباريات قوية على المستوى الدولي”.
ويستضيف اتحاد الكرة منافسات المجموعة خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ يبحث المنتخب الوطني عن بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا في التأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل”.
وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا دون 23عاما في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا التي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد المؤهلة للأولمبياد.
المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا - (من المصدر)

القرا: الأرثوذكسي قادر على التتويج بـ"المحترفات".. و"التأديبية" قرارها ظالم منذ2 ساعة

شطرنج

"الشطرنج" يصدر جدول بطولاته المحلية ويخصص جوائز مالية للفائزين منذ2 ساعة

من توقيع اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية وشركة زين - (من المصدر)

"الأولمبية" تجدد اتفاقية الرعاية مع شركة زين منذ2 ساعة

رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي - (أرشيفية)

أندية "الثانية" تترقب قرار اتحاد الكرة بشأن المخصصات منذ2 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة خلال المعسكر التدريبي الذي أقامه في ليتوانيا - (من المصدر)

منتخب السلة يحلق إلى البرتغال للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية

منذ2 ساعة
مجموعة حاشدة من جماهير فريق حريما في إحدى مباريات كرة الدرجة الثالثة-(من المصدر)

الجماهير سلاح حريما لتجاوز عقدة التأهل إلى "الثانية"

منذ2 ساعة
المدرب الإسباني ألفاريز يشرح الخطة للاعبات المنتخب الوطني خلال الوقت المستقطع - (من المصدر)

"سلة السيدات" يختتم "وديات" إيران ويبحث عن محطة إعداد جديدة

منذ2 ساعة
كرة الطائرة

التعاون يواجه المحطة وعيرا يقابل الكرمل بـ"طائرة" الممتاز

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)

الشارع المحلي ينتظر الخميس لمعرفة خصوم "النشامى" في تصفيات المونديال

منذ2 ساعة
ملصق سباق الدفع الرباعي الثاني- (من المصدر)

35 سائقا من الأردن وفلسطين في سباق الدفع الرباعي الثاني

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 