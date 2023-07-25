أجندة الموسم تضرب تحضيرات "الأولمبي" للتصفيات الآسيوية

يحيى قطيشات

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ضربت عودة اتحاد الكرة إلى الأجندة السابقة، تحضيرات المنتخب الأولمبي لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا (قطر 2024).ويلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات، سورية سلطنة عمان وبروناي في التصفيات التي يستضيفها الأردن خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.ومع انطلاق منافسات دوري المحترفين في الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل، وخوض الفرق أربعة أسابيع من عمر مرحلة الذهاب، سيعاني المنتخب من الحصول فقط على 7 أيام من التحضيرات للتصفيات، وهي فترة قصيرة جدا، خاصة إذا ما علمنا أن منافسي منتخبنا في المجموعة، بدأوا تحضيراتهم مبكرا، وشاركوا في بطولات ودورات تنافسية، حيث بدأ المنتخب العماني تحضيراته قبل أيام، ودخل في معسكر داخلي يستمر حتى يوم بعد غد، للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبين وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال مشاركته في دورة الألعاب الرياضية العربية والتي احتضنتها الجزائر مطلع الشهر الحالي، وخاض المنتخب العماني في البطولة 3 لقاءات وجمع 4 نقاط، وهي لم تكن كافية للتأهل للمربع الذهبي بعد خسارته من السودان بهدفين وتعادله سلبيا أمام الجزائر وفوزه على لبنان بهدف، لكنها منحت الجهاز الفني بقيادة المدرب العماني أكرم حبريش صورة فنية جيدة عن شكل المنتخب ونقاط القوة والضعف فيها قبل المشاركة في التصفيات.من جانبه يواصل المنتخب السوري، تدريباته وتحضيراته للمشاركة في التصفيات تحت قيادة المدير الفني المصري تامر حسن، والذي قاد المنتخب السوري لخطف الميدالية الفضية في منافسات البطولة العربية بالجزائر، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح، ليقرر الاتحاد السوري لكرة القدم تجديد الثقة به، عقب الخسارة في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح.وأكد حسن، أن الهدف من المشاركة في التصفيات خطف بطاقة التأهل، وقال في تصريحات صحفية:”سنعمل على استكمال بعض النواقص في مراكز محددة من خلال مجموعة من المباريات الودية والمعسكرات الاستعدادية، الوقت غير كافٍ وخاصة أن منتخبي عمان والأردن اللذين سنواجههما في التصفيات يتمتعان باستقرار فني منذ فترة طويلة”.وأردف: “سنعمل على إيصال الأفكار للاعبين وأتمنى أن يستوعبوها بشكل جيد، سنكمل العمل الذي بدأناه في البطولة العربية، لدينا الكثير من المواهب التي تحتاج للرعاية والدعم وبالأخص من أنديتهم بمنحهم دقائق لعب إضافية ليكونوا جاهزين للعب مباريات قوية على المستوى الدولي”.ويستضيف اتحاد الكرة منافسات المجموعة خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إذ يبحث المنتخب الوطني عن بطاقة العبور والتأهل للنهائيات للمرة السادسة في تاريخه، سعيا في التأهل نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل”.وتقام التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة حيث تم توزيع المنتخبات لإحدى عشرة مجموعة، حيث يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم للبلد المنظم، وتقام بطولة أمم آسيا دون 23عاما في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من شهر نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من شهر أيار (مايو) المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا، ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في البطولة بشكل مباشر لأولمبياد باريس صيف العام المقبل، بينما سيلعب صاحب المركز الرابع مباراة ملحق عالمي مع منتخب غينيا التي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا التي استضافتها المغرب مؤخرا لتحديد آخر المقاعد المؤهلة للأولمبياد.