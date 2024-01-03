الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أجندة مزدحمة لـ"الجمباز" خلال عام 2024

لعبة الجمباز(ارشيفية)
لعبة الجمباز(ارشيفية)
عمان – من المقرر أن يصادق مجلس إدارة اتحاد الجمباز على روزنامة الموسم الجديد 2024، خلال اجتماعه الذي يعقده مطلع الأسبوع المقبل، والذي سيتضمن مناقشة أجندة مزدحمة للجمباز بمشاركات خارجية واعدة.اضافة اعلان
وتشهد الأيام القليلة المقبلة، إجراء اتحاد الجمباز "تصفية" في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، بهدف تدعيم صفوف المنتخب الوطني بعدد من اللاعبات أصحاب المراكز الأولى في النسخة المنقضية من بطولة الراحلة نهى حتر لمواليد العامين 2016 و2017، والتي ستقام بإشراف المدربة البلاروسية ايلينا والمدرب الوطني خليل القواسمة. 
ونجحت 12 لاعبة في وقت سابق بتخطي الاختبارات التقييمية للاعبات منتخبات الفئات العمرية للجمباز، والتي أفرزت تخطي اللاعبة كيندا الزبيدي اختبار المنتخبات الوطنية لمواليد العام 2016 فما دون، فيما تأهلت اللاعبات، كندا شهوان وليليان نزال وبانه عبدربه وليلى القاضي، عن اختبارات مواليد العام 2013-2015. وضمن المجموعة الثالثة لمواليد العام 2008-2012، تخطت سبع لاعبات الاختبارات، وهن: سيلينا عساف، شاما عبده، ريتال علان، غنى السقا، هيام خرعوبة، زينة العموش، لبنى مقداد. وكشف م.صالح الغويري نائب رئيس اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، عن تنظيم دورة لحكام المراكز والمدربين في المرحلة المقبلة، بهدف إطلاعهم على آلية خوض المنافسات وتهيئة اللاعبين واللاعبات  لتأدية الحركات بالطريقة المعتمدة دوليا "اف آي جي" في النسخة الثانية من بطولة نهى حتر للمراكز، والتي تقام نهاية العام الحالي، وذلك بعيدا عن اعتماد الطريقة الأميركية التقليدية المتبعة في عمل المراكز، والتي تتعارض مع المعايير الدولية.    
ويبدأ لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود، رحلة الحلم نحو التأهل الأولمبي على جهاز "حصان المقابض" في 15 شباط (فبراير) المقبل، وتستمر حتى 15 نيسان (أبريل) المقبل، ويرافقه سليم ناغوج وأحمد حبيب في جولات متقطعة من سلسلة كأس العالم في مصر وألمانيا وأذربيجان وقطر تواليا.
ويحتاج أبو السعود إلى جمع عدد كاف من النقاط لتعزيز حظوظه في التأهل الأولمبي، حيث سيتم تأهيل أفضل لاعبين في مجموع النقاط وفقا للتعليمات التي يطبقها الاتحاد الدولي للجمباز، حيث لم ينجح أبو السعود بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت نهاية العام الماضي في مدينة "انتويرب" البلجيكية. 
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