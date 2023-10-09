الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أحداث غزة تحول نجوم الكرة لمحللين سياسيين وخبراء عسكريين

صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)
صورة تعبيرية للعبة كرة القدم - (من المصدر)
 حولت الأحداث التي تجري على أرض فلسطين المحتلة بشكل عام، وغزة بشكل خاص، نجوم الكرة المحليين إلى محللين سياسيين وخبراء عسكريين، مستفيدين من نشوة الانتصارات التي تحققها المقاومة على أرض المعركة.اضافة اعلان
نجوم الكرة المحلية من لاعبين ومدربين، استثمروا غياب المنافسات المحلية في ظل توقف منافسات دوري المحترفين، ليتفرغوا بشكل كامل، لمتابعة بطولات المقاومة الفلسطينية بشغف واهتمام، قبل أن يطلقوا العنان لمواهبهم في التحليل السياسي والعسكري، داعين الله عزوجل أن ينصر المقاومة والمقاومين.
ولم يسبق لنجوم الكرة، أن تفاعلوا مع الأحداث السياسة والعسكرية، كما هو الحال الآن، حيث الشعور بالفخر والاعتزاز لما تقدمه المقاومة الفلسطينية من بطولات على أرض فلسطين الطاهرة، الأمر الذي ساهم في ضرب هيبة الكيان الصهيوني المغتصب، وإرسال رسالة للعرب والمسلمين أن دولة الاحتلال هي أوهن من بيت العنكبوت.
نجوم الكرة الذين يشعرون بفترة فراغ رياضي في ظل إيقاف منافسات الدوري، بسبب تجمع المنتخب الوطني، راحوا خلال تجمعاتهم سواء في الملعب أو في المقاهي أو المنازل يتحدثون في الشأن الرياضي والعسكري، بل إن أغلبهم تمسمر أمام شاشات التلفاز لساعات طويلة لرصد التطورات في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، داعين الله عزوجل أن ينصر المقاومة التي أذهلت العالم قبل الصهاينة، بقدراتها الكبيرة وفكرها العسكري المتطور.
وكان لافتا، أن نجوم الكرة، راحوا يرصدوا بشغف أعداد القتلى الإسرائيليين، حيث يظهرون فرحتهم كلما ارتفع الرقم، تضامنا مع شهداء فلسطين، معتبرين أن وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 حتى يوم أمس، يشكل إنجازا للمقاومة، مشيرين إلى أن الصهاينة لم يخسروا هذا العدد طيلة حروبهم مع العرب على مدار السنوات الماضية.
وتمنى النجوم في تصريحات لـ"الغد"، أن يهب العرب والمسلمون لنصرة الأشقاء في فلسطين، وحمايتهم من غطرسة الاحتلال الإسرائيلي الذي تلقى صفعة قوية من أبطال غزة.
نجم الكرة السابق والمدرب الحالي حاتم عقل، أكد أن محور اهتمامه في الأيام الحالية، متابعة ما يجري في غزة، محاطا بالفخر والعزة لما يفعله أبطال فلسطين الذين أثبتوا أن ما يطلق عليه الجيش الذي لا يقهر، ما هو إلا بناء كرتوني بل هو "أوهن من بيت العنكبوت".
وأضاف: "الشعب الأردني بجميع أطيافه، يقف مساندا للشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال.. وها نحن اللاعبين والمدربين تركنا شؤون كرة القدم، وتفرغنا لتحليل ما يجري في فلسطين، متمنيا التوفيق والنصر للمقاومة الفلسطينية البطلة".
نجم الكرة الأردنية السابق بدران الشقران، أكد أن الرياضيين تركوا الحديث في شؤونهم وهمومهم وما أكثرها، وتفرغوا لتحليل سياسي عسكري لما يجري على أرض فلسطين الطاهرة.
وأضاف: "كما في الفترة الماضية، نتجمع كرياضيين للحديث في الشأن الرياضي، والتطرق للهموم والمشاكل التي تعيشها الأندية المحلية والمنتخبات، قبل أن تشهد التجمعات الأخيرة التحول من نقاش رياضي إلى سياسي وعسكري، وسط حالة من الفخر بما تقدمه المقاومة على أرض المعركة، حيث نجحت في كسر هيبة الجيش الصهيوني الذي تقهقر أمام أبطال جميعهم مشاريع شهداء".
وكان عدد من نجوم الكرة المحلية، كشفوا عن اعتزالهم متابعة مباريات فرقهم الأوروبية المفضلة في اليومين الماضيين مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، والتفرغ لمتابعة أحداث غزة، وسط أمنيات بنصر عربي قريب، يعيد الحقوق إلى أصحابها.
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