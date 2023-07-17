أحمد الهندي يحافظ على ذهبيته في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية

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حافظ لاعب المنتخب الوطني البارالمبي لألعاب القوى أحمد الهندي، على لقبه بطلاً للعالم بعد أن توج اليوم الإثنين بذهبية منافسات دفع الكرة الحديدية فئة F34 في النسخة التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.وتمكن بطل بارالمبيك طوكيو ٢٠٢٠ من إحراز المركز الأول بعد أن دفع الكرة الحديدية لمسافة ١١.٦٩ متراً ومُسجلاً أفضل رقم شخصي له هذا الموسم.وحل في المركز الثاني اللاعب الكولومبي فالنسيا ماوريسيو بعد أن دفع الكرة لمسافة ١١.٦٨ متراً وجاء ثالثاً اللاعب الإيراني هادي قايدي (١١.٣٥ متراً).هذا وقد كان "الهندي" قد تُوج بذهبية بطولة العالم في نسختها الماضية والتي جرت في مدينة دبي الإماراتية عام ٢٠١٩.يذكر أن "الهندي" هو حامل الرقم القياسي العالمي والذي حققه في بارالمبيك طوكيو بعد أن سجل مسافة ١٢.٢٥ متراً وكان أحمد هندي قد توج يوم الخامس من يوليو الماضي بذهبية دورة الألعاب العربية والتي جرت في الجزائر.