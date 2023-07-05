الأربعاء 05 تموز 2023
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أحمد هندي يظفر بذهبية ذوي الههم لألعاب القوى في الدورة العربية

لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم أحمد هندي
لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم أحمد هندي
عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم ، أحمد هندي بالميدالية الذهبية محققاً مسافة وقدرها ١١.٩٢م في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.اضافة اعلان
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