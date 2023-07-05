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الأربعاء 05 تموز 2023
4:39 م
أحمد هندي يظفر بذهبية ذوي الههم لألعاب القوى في الدورة العربية
لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم أحمد هندي
عمان - الغد -
ظفر لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى لذوي الهمم ، أحمد هندي بالميدالية الذهبية محققاً مسافة وقدرها ١١.٩٢م في منافسات رمي الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا في الجزائر.
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