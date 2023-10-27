أحمد هندي ينتزع ذهبية دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية

اضافة اعلان

توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، وذلك ضمن منافسات دفع الجلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.ونجح بطل بارالمبيك طوكيو 2020 وبطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي في حصد المركز الأول بعد أن تمكن من دفع الجلة لفئة F34 لمسافة وصلت إلى 11.93 مترا.وتعتبر هذه هي ثاني ميدالية ذهبية يحققها على مستوى دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث كان قد توج كذلك بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية والتي جرت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا العام 2018.ورفع الأردن رصيد ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى6 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقةً على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عبر كل من الأبطال والبطلات : عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كغم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كغم) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة) F34 وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كغم).هذا وسيحظى البطل أحمد هندي بشرف رفع العلم الأردني في حفل الختام والذي سيقام في ستاد هانغتشو الأولمبي يوم غد السبت.