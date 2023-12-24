الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أرقام أردنية جديدة في "قوى" بورصة الدولية

اللاعبة مكة الدجاني خلال مشاركتها في منافسات "قوى" بورصة الدولية-(من المصدر)
اللاعبة مكة الدجاني خلال مشاركتها في منافسات "قوى" بورصة الدولية-(من المصدر)
 سجل الفريق الأردني المكون من لاعبي ولاعبات يرموك البقعة وشفا بدران، أرقاما أردنية جديدة ونتائج مميزة في منافسات بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى، المعروفة ببطولة تحطيم الأرقام والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للعبة، والتي حظيت بمشاركة لبنان وفرق تركية إلى جانب الفريق الأردني، وحفلت بالندية والتنافس والحضور الجماهيري اللافت، لمسابقتها التي اختتمت في ساعة متاخرة من يوم أمس.اضافة اعلان
وقال مدرب الفريق الأردني أحمد المصري: "إن منافسات البطولة لمختلف المسابقات حفلت بالتنافس المحتدم، سواء بالأدوار التمهيدية والنهائيات، واجتهد الفريق الأردني بمدربيه ولاعبيه، لترك بصمة أردنية مميزة على الأرض التركية، مؤكدا أن اللعبة قادرة على إنتاج المواهب، ومقارعة الدول المتقدمة باللعبة، وتحقيق النتائج التي تؤكد الحضور الأردني، وإن كانت المشاركة على نفقة ذوي اللاعبين واللاعبات الخاصة".
وتابع عبر هاتف "الغد": "نجحت البطلة مكة الدجاني في تحطيم الرقم الأردني لمسابقة 60م للناشئات، عندما سجلت في التصفيات التمهيدية بزمن 8.12ث، متجاوزة الرقم السابق للبطلة عليا بشناق وقدره 8.27ث، ووقفت في النهائيات التي أقيمت في ساعة متأخرة، وحطمته في النهائيات عندما سجلت زمن 8.10 ث، وتمكن حمزة الأسد من نسخ رقمه في تصفيات ونهائيات 60م عندما سجل 7.13 ث وحل بالمركز اللاعب، لكنه سجل رقما أردنيا جديدا في تصفيات مسابقة 200م، على صعيد الرجال والشباب والناشئين عندما سجل زمنا وقدره 23.25 ث، وتأهل إلى النهائيات التي استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية".
وزاد المصري: "نجح حمزة القاضي الوقوف في المركز الثاني في مسابقة 60م/ حواجز، وصبغه برقم أردني جديد عندما سجل 8.51 ث، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم اللاعب زيد العواملة وقدره 8.64 ث، وحلت اللاعبة نانسي زعل بالمركز الخامس في مسابقة 60م/حواجز، عندما سجلت 9.69 ث، وحطمت رقمها السابق وقدره 10.16 ث).
وأضاف: "حفلت المشاركة الأردنية بالعديد من الأرقام الأردنية الجديدة، حين سجلت ليا الدجاني 27.23 ث في مسابقة 200م، وتجاوزت رقمها السابق وقدره 27.56 ث، وسجل يحيى التكروري رقما جديدا في مسابقة دفع الكرة الحديدية عندما سجل 8.23م، وراشد عرب في مسابقة الوثب العالي بمسافة 1.65م، وسيما خورما في مسابقة الوثب الثلاثي بـ 9.28م، وسجلت في البطولة أرقام أردنية شخصية جديدة، عندما سجلت نانسي زعل 1.04.13 د في مسابقة 400م، وسجل عمر داوود 23.96 ث في مسابقة 200م، وإيمان حباق 1.10.14 د".
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