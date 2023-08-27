الإثنين 28 آب 2023
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"أشبال التايكواندو" يبدأ مشواره في سراييفو.. و"الأول" يغادر إلى باريس الأربعاء

صورة جماعية للمنتخبين الأردني والكندي للتايكواندو -(من المصدر)
صورة جماعية للمنتخبين الأردني والكندي للتايكواندو -(من المصدر)
 يبدأ المنتخب الوطني لأشبال وزهرات التايكواندو اليوم، منافسات بطولة العالم في سراييفو التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل.
ويبلغ عدد المشاركين في البطولة 1005 رياضيين من مختلف ‏‏‏دول العالم، تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما.اضافة اعلان
ويضم المنتخب الوطني 9 لاعبين، هم: أحمد الربابعة وعلاء درادكة وليان الرواشدة ومحمد السلمي ومحمد الفايز وصفاء عنيزات ‏‏وسلاف ‏‏‏العدوان ويزيد السخني ‏وزينب بصيلة.‏
وستشكل بطولة العالم نقلة نوعية لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين ‏‏يتمتعون بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل ‏مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.‏
من ناحية ثانية، يغادر المنتخب الوطني الأول إلى باريس بعد غد، للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى "جائزة باريس" والتي تنطلق منافساتها بوم الجمعة المقبل.
ويتدرب المنتخب يوميا استعدادا للبطولة، في الصالة الرياضية بمركز ‏جبل عمان، إلى جانب 3 لاعبين من المنتخب الكندي، ويضم المنتخب الوطني للتايكواندو المشارك في البطولة كلا من: جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وأنس ‏الصادق ومحمود الطرايرة وفهد عمار.‏ 
إلى ذلك، يغادر المنتخب الوطني للناشئين يوم الخميس للمشاركة في بطولة آسيا الثانية عشرة التي ستنطلق منافساتها السبت المقبل في بيروت، ويضم المنتخب الوطني للناشئين اللاعبون واللاعبات: عماد الجرس وأنس الحسامي وجعفر الداوود ومحمد أيمن ومحمد أبو غزالة وحمزة النشاش وراشد حمدان وأحمد الخلايلة ومؤمن عصفور وينال الأزهري وسدين حمزة وجنى عبد الله وآية هاني وإيمان إبراهيم وسارة أبو جيش وفادية خرفان ولين الجعافرة ورازان الرواشدة وميسر الدهامشة وملا الأشقر.
كما يغادر الأحد المقبل المنتخب الوطني للأشبال إلى بيروت، للمشاركة في بطولة آسيا الـخامسة التي تنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل، ويضم المنتخب كلا من: يزيد عمرو وهمام العدوان ومحمد الفايز وعمرو هندي وعلاء الدرادكة وأسامة المناصير وأحمد الربابعة والمعتز بالله السخني ومحمد سلمي وحمزة النشاش وصفاء عنيزات وريماس فراس وزين محمد ولسينا الوريكات وسلاف العدوان وليان الرواشدة وزينب بصيلة ورانيا طقاطقة ولمى البقور.
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "مشاركة المنتخب الوطني للأشبال والزهرات في بطولة ‏العالم هي نقلة نوعية نحو العالمية ومحطة تحضيرية لبطولة آسيا، وهذه البطولات تعد محطات مهمة للاعبين، وتساعدهم باكتساب مزيد من الخبرات، كما تمنحهم فرصة التعرف على طريقة لعب منافسيهم من كافة انحاء العالم، ويضم ‏المنتخب الوطني في صفوفه لاعبين مميزين، والمستقبل أمامهم لتحقيق إنجازات مميزة".‏
وأضاف: "اتحاد التيكواندو وفر الإمكانيات للمنتخبات الوطنية (الكبار والناشئين والأشبال) من أجل تجهيزهم للمشاركة في بطولة آسيا، وسيبدأ المنتخب الوطني الأول الجمعة، رحلة البحث عن نقاط تصنيفية في جائزة باريس، من أجل تأهيل أكبر عدد من اللاعبين إلى أولمبياد 2024". 
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