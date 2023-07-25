أندية "الأولى".. طموحات كبيرة تصطدم بأزمات مالية

يحيى قطيشات

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بدأت أندية في مصاف الدرجة الأولى لكرة القدم تحضيراتها، وسط صعوبات مالية كبيرة، استعدادا لبطولة الدوي التي تنطلق يوم الثالث من شهر أيلول (سبتمبر)، وتستمر لغاية الثالث عشر من شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبلين.ويشارك في الدوري 14 فريقا هم: الجزيرة والصريح الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، مغير السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، كفرسوم، اليرموك، الطرة، الهاشمية وأم القطين وصما والصاعدان من دوري الدرجة الثانية، والعالية حيث تأمل الفرق المشاركة بالمنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين، والابتعاد عن شبح الهبوط لدوري أندية الدرجة الثانية، وتقام منافسات البطولة من مرحلة واحدة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.وتملك فرق الدرجة الأولى طموحات كبيرة، بتحقيق نتائج لافتة، والبحث عن الفوز ببطاقتي الصعود للمحترفين، رغم المصاعب المالية الكبيرة نتيجة الأزمات المالية التي تعيشها، وشح الموارد وغياب الداعمين.وكانت فترة تسجيل وقيد اللاعبين، انطلقت يوم السابع عشر من شهر تموز(يوليو) الحالي، وتستمر لغاية مساء يوم العشرين من شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث بدأت الفرق توجيه أنظارها صوب عدد من المدربين واللاعبين المتوفرين بعد انتهاء فترة قيد فرق أندية المحترفين في السادس عشر من الشهر الحالي، إضافة الى مجموعة اللاعبين الذين مثلوا الفرق في مباريات الموسم الماضي، ولا تسمح تعليمات دوري " المظاليم" بالتعاقد مع لاعبين أجنبيين والأجهزة الفنية غير الأردنية، ويبدو أن معظم الفرق ستمنح فرصا كافية للاعبين الذين تدرجوا في الفئات العمرية للنادي خلال الموسم المقبل.وتعاني إدارات أندية الدرجة الأولى، من صعوبات مالية تقف عائقا في وجهها، وتجبرها على إيجاد حلول مؤقتة لتأمين احتياجات الفرق مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، ويؤثر ذلك على التحضيرات الفنية والبدنية واختيار اللاعبين والأجهزة الفنية لعدد من الفرق المشاركة.ومن الفرق التي باشرت تدريباتها بوقت مبكر، فريق الجزيرة الطامح إلى العودة السريعة لدوري المحترفين، حيث تعاقدت إدارة النادي مع المدرب الوطني وليد فطافطة للإشراف على تدريبات الفريق، وتعاقدت مع عدد من اللاعبين وحافظت على عدد من لاعبي الفريق في الموسم الماضي، خاض "الأحمر" 6 مباريات تجريبية لغاية الآن، حيث فاز على فرق البقعة والأمن العام وعمان اف سي ومعان وتعادل مع فريق العقبة.كما بدأ فريق الصريح الباحث عن خطف إحدى بطاقتي التأهل والعودة إلى مكانه الطبيعي في دوري المحترفين، تدريباته وتحضيراته بقيادة المدير الفني ماهر العجلوني، من خلال تعاقدات جديدة وتجديد عقود اللاعبين وضم مجموعة من اللاعبين الشباب من الفئات العمرية، ولعب الصريح مباريات ودية للوقوف على الحالتين الفنية والبدنية للاعبين، وسجل فوزين على فريقي سما السرحان والطرة.وقال المدرب ماهر العجلوني في تصريح صحفي:"إن الهدف واضح لدينا وهو كسب الوقت بفترة الإعداد البدني للفريق والوقوف على جاهزية تدعم الفريق بدنيا وفكريا، وتحسين الصفوف قبل فترة المنافسات وخاصة بعد التوقف الذي جرى على الأندية وتأجيل النشاطات والمسابقات محليا".من جانبه، بدأ فريق البقعة الذي عاش أياما جميلة في دوري المحترفين لسنوات طويلة، تحضيراته وتدريباته، بعد التعاقد مع جهاز فني بقيادة عبد الإله الحناحنة، والمدرب العام أحمد البنا، والمدرب موسى الدبس، ومدرب الحراس رفيق الحجاجرة، وقامت إدارة النادي بالتعاقد مع اللاعبين: عدي زهران، أيمن الطريفي، الحارس أحمد أبو شهاب، ذياب غديان، محمد الحراحشة، ويوسف جودة.فريق الهاشمية الذي كان قريبا من التأهل لدوري المحترفين في الموسم الماضي، وأضاع الحلم في اللحظات الأخيرة، خصوصا بعد صدارته لدوري الأولى لـ8 أسابيع، يرنو من المنافسة الحقيقية على إحدى بطاقتي التأهل والتواجد بين فرق دوري الكبار، وبحثا عن تحقيق الأهداف تعاقدت إدارة النادي مع المدرب خالد سعد، الذي استقال من مهمته كمدرب عام في فريق السلط قبل أيام.فريق عمان اف اسي، الذي تبذل إدارته جهدا واضحا في تأمين احتياجات الفريق، أملا في التواجد بدوري المحترفين الموسم المقبل، حرص على التعاقد مع المدير الفني" المجتهد" ظاهر السردي والمدرب رامي جابر ومدرب الحراس مازن عبيد ومنح الجهاز حرية اختيار اللاعبين القادرين على تحقيق الهدف المنشود بالتأهل للمحترفين.كما بدأت فرق أخرى، تحضيراتها للدوري، وستتضح هوية ومعالم تشكيلات الفرق المشاركة في الدوري بعد إغلاق فترة القيد، واكتمال الصورة الفنية، وتشهد منافسات دوري المظاليم في كل موسم تنافسا مثيرا وشديدا بين الأندية المشاركة، ومن الصعب معرفة الفريقين المتأهلين لدوري المحترفين والفريقين الهابطين لدوري أندية الدرجة الثانية قبل الأسبوع الأخير من المنافسات.