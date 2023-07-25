أندية "الثانية" تترقب قرار اتحاد الكرة بشأن المخصصات

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تترقب أندية الدرجة الثانية، قرار اتحاد كرة القدم، بشأن إعادة مخصصاتها كما كانت، بعد أن قام الاتحاد بتقليص الدعم السنوي للأندية من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف.وتتطلع أندية الدرجة الثانية وعددها 16، بتفاؤل، إلى ما سيصدر عن اتحاد الكرة قريبا، خاصة بعد اللقاء الإيجابي الذي جمع الأندية مع نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة قبل أسابيع عدة، حيث تأمل الأندية بإعادة مخصصاتها كما كانت، أو تأمين جهات داعمة لتلك الأندية التي تعاني من أزمات مالية متعاقبة أثرت على دورها في المساهمة في تطوير كرة القدم الأردنية.وترى أندية الثانية أنه ليس من المعقول تخفيض قيمة الدعم بهذا الشكل وهذا الكم، خاصة أن فرق تلك الأندية ذهبت إلى إبرام تعاقدات مع لاعبين ومدربين استعدادا لدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي كبدها مبالغ مالية كبيرة لا تقوى على سداده من دون دعم الاتحاد.وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي لـ"الغد": "تشكل أندية الثانية رافدا أساسيا للمنتخبات الوطنية والأندية في الدرجتين الأولى والمحترفين، كما تشارك أيضا في بطولات الفئات العمرية التي تعد منجمت للكشف عن المواهب، حيث بينت الإحصائيات أن 15 ناديا من 16 تشارك بفئتين إلى أربع فئات في فرق الشباب، وهذا أمر يؤكد أهمية دور الدرجة الثانية في تطوير الكرة الأردنية الباحثة عن الوصول للمونديال".وأبدى شطناوي تفاؤله بصدور قرار عن الاتحاد قريبا، يعيد الدعم لأندية الثانية، خاصة بعد الاجتماع الإيجابي مع جمعة، مؤكدا اعتزاز جميع الأندية باتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين الذي يبذل جهدا كبيرا للارتقاء بمستويات الأندية والمنتخبات الوطنية.وكشف شطناوي عن مصاريف باهظة تترتب على أندية الدرجة الثانية تصل إلى حوالي 40 ألف دينار سنويا، للاعبين والمدربين.وقال: "أندية الثانية تعمل تحت مظلة اتحاد الكرة، وهي منتشرة في جميع محافظات المملكة، بل إن مبارياتها تحظى بمتابعة وحضور جماهير كبيرة تفوق مباريات المحترفين في الكثير من المباريات".وبين رئيس نادي شباب حوارة، أن اتحاد الكرة استمع لمطالب الدرجة الثانية، التي من أبرزها حماية اللاعب الهاوي من تغول الأندية الأخرى، وإعادة النظر في السماح للاعبي الدرجة الثالثة بالمشاركة بموسم الدرجة الثانية، مما يقلل من التكلفة المالية، وإعادة الدعم كما كان، مجددا تفاؤله باستجابة الاتحاد.