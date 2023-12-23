أندية المحترفين تبدأ فترة توقف حافلة بالتحديات

خالد الخطاطبة

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تستعد أندية المحترفين لكرة القدم، لفترة حافلة بالتحديات والمشاكل والمصائب والكوارث الكروية، بعد إعلان انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري، وخضوع الفرق لفترة استراحة طويلة جدا قد تتعدى الشهرين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس آسيا التي تنطلق يوم 12 من الشهر المقبل، وتستمر حتى 10 من شباط (فبراير) المقبل.الأندية التي عانت الأمرين منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، لأسباب كثيرة، أبرزها التحديات المالية، وشح الموارد، وغياب القدرة على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة كثيرا، تستعد لمرحلة صعبة جدا، بسبب الصدامات المتوقعة مع اللاعبين المطالبين بمستحقاتهم المالية ورواتبهم المتأخرة، الأمر الذي قد يؤدي لإضرابات عن التمارين، وهو الأمر الذي حصل في المرحلة الماضية، وضرب عددا من الأندية المحلية التي تراجع مستواها الفني في الدوري بسبب الإضرابات.ووفق المؤشرات، فإن عددا من اللاعبين بدأوا برفع وتيرة المطالبة بمستحقاتهم المالية، وسط تهرب من الإدارات التي لا تقوى على تلبية طلبات اللاعبين، ما يدفعها إلى محاولة الهرب من التجاوب مع ضغوطات الفريق، لحين حصول انفراج في التفاصيل المالية رغم صعوبة حدوث ذلك.ومن التحديات التي تواجه الأندية خلال فترة التوقف، دخولها في مفاوضات مع لاعبين أجانب، من أجل فسخ عقودهم، من دون أن يكلف ذلك صناديق الأندية مبالغ مالية إضافية، كما أن الأندية ستواجه مطالبات من لاعبيها بالرحيل عن الفريق، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين يملكون الحجة في فسخ عقودهم، مستندين إلى التعليمات التي تتيح لهم فسخ العقد، في حال لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو أمر ينطبق على عدد كبير من اللاعبين.ومن الصعوبات والتحديات أيضا، رغبة لاعبين في البحث عن فرص احتراف خارجية، وهذا ربما يؤثر على استقرار عدد من الفرق التي تفضل الدخل المادي على الاستقرار الفني، ولا سيما أن طموحات تلك الأندية، تتمثل في الهروب من شبح الهبوط فقط.مرحلة التوقف الطويلة أيضا، ستصطدم بغياب ملاعب التدريب، والظروف الجوية الصعبة، ما يعني أن فترة التوقف ستنعكس سلبا على أغلب أندية المحترفين.كما أن الحديث سيتواصل خلال التوقف عن تغييرات في الأجهزة الفنية، ولا سيما أن هناك إدارات ليست راضية عن مستوى الفريق، كما أن هناك إدارات تعاني من صدامات مع المدربين، لعدم قدرتها على الإيفاء بمتطلبات اللاعبين، ما يعكر صفو التدريبات، وهو ما لا يرضاه المدرب.فترة التوقف أيضا، ستلحق الضرر بالفرق التي لا تملك لاعبين في التدريبات، نتيجة التحاق لاعبيها بصفوف المنتخبين الأول والأولمبي، وسفر المحترفين الأجانب في إجازات، أو مع منتخبات بلدانهم، ما يعني أن تدريبات هذه الفرق خلال فترة التوقف ستكون من دون فائدة فنية.ويؤكد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، أن فترة التوقف الطويلة ستكون زاخرة بالمشاكل والتحديات في جميع الأندية، بسبب الصعوبات المالية، وغياب ملاعب التدريبات، والكثير من التفاصيل.وأضاف في حديثه لـ”الغد”: فترة التوقف لن تمنح المدرب فرصة تجميع الفريق بشكل كامل، بسبب الاحتجابات المتوقعة اللاعبين المطالبين بمستحقاتهم المالية المتأخرة، ما يعني أن التوقف سينعكس سلبا على المستوى الفني للأندية.واعتبر العبابنة، أن المشكلة المالية تعتبر الأكبر للكرة الأردنية، ولا يمكن أن يكون هناك احترافا حقيقيا من دون أن يتم حل هذه المشكلة.أما المدرب جمال محمود، فقد أكد أن فترة التوقف الطويلة، التي تأتي بظروف صعبة على الأندية، لن تخدم المستوى الفني، بل ستنعكس سلبا على اللاعبين ومستوياتهم فنيا وبدنيا.وقال: “إذا ما أردنا فترة توقف مثالية وزاخرة بالفوائد الفنية، لا بد أن يكون هناك ظروفا أفضل مثل توفر الملاعب، وتوفير مستحقات اللاعبين، حتى يتمكن المدرب من إجراء التدريبات التي يريد، استعدادا لمرحلة إياب يتوقع أن تأتي زاخرة بالتنافس والإثارة”.وتمنى جمال محمود، أن تنجح الكرة الأردنية في السنوات المقبلة في التخلص من المشاكل المالية، وهذا يتطلب جهدا إضافيا، خاصة من قبل الأندية المطالبة بتحريك عجلة الاستثمار، لتوفير دخل مادي قادر على الإيفاء بمتطلبات الاحتراف.