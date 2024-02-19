أندية المحترفين ترنو لحل مالي قبل الانتقال للاستراتيجية

يحيى قطيشات

أبدت أندية المحترفين، دهشتها من قرار اتحاد الكرة بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الطرفين الأسبوع الحالي، خاصة في ظل الحاجة لهذا اللقاء، لمعالجة جزء من الأزمة المالية التي تعيشها الأندية، والمرشحة للتفاقم.

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ويرى رؤساء أندية المحترفين، أن حسم موضوع دعم الأندية ماليا في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية، عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، يعد أولوية من أجل منح الأندية القدرة على تجهيز الفرق بشكل معقول للمنافسات المقبلة، وتسديد جزء من المبالغ المستحقة للاعبين والأجهزة الفنية، مؤكدين ضرورة مساعدة الأندية قبل الدخول في مناقشة استراتيجية الاتحاد المقبلة.

وتنتظر الأندية أن تسهم الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2028)، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة، طريقة جديدة لمسيرة الكرة الأردنية وعلاقة أفضل مع الأندية، إضافة الى إيجاد حلول للمشكلة المالية.

وترى الأندية، أن المطلوب في الوقت الحالي لقاء وطني تشارك فيه جميع الأطراف، ويتبنى مخرجاته اتحاد الكرة، ويساهم مع الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة في البناء على الإنجاز الذي سجله منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا 2023.

وتعول إدارات الأندية الأردنية كثيرا على الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، ولكن من الموسم المقبل وليس الموسم الحالي، في ظل حجم المعاناة المالية للأندية خلال السنوات الماضية وخصوصا بعد أزمة "كورونا" التي ضربت الرياضة الأردنية والأندية، مع استلام الأندية أكثر من 90 % من مستحقاتها، وعدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية، إضافة إلى التوقفات المستمرة لمنافسات الدوري والتي أثرت على الأندية ماليا وإداريا.

وسجلت الأندية وكما جاء في البيان الذي صدر بعد اجتماع رؤساء الأندية في نادي الوحدات يوم الخميس الماضي، عتب الحريص على المنجز لإهمال أي إشارة الى هذه الأندية التي بذلت كل ما لديها من إمكانيات في سبيل رعاية اللاعبين وصناعة أجيال متعاقبة ترفد المنتخب الوطني بأبطال استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات في تاريخ الكرة الأردنية، كان آخرها الوصول لنهائي كأس آسيا".

ويتطلع الاتحاد من خلال وضع خطته الاستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسية للسنوات المقبلة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعيا إلى تحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة.

ويرى رئيس نادي العقبة رجب درويش، أن الأندية ضحت كثيرا وتستحق دعما سريعا من اتحاد الكرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وأضاف في تصريح لـ"الغد"، أن الاجتماع المقبل مع اتحاد الكرة سيكون شفافا وواضحا ويخدم مصلحة الكرة الأردنية، خصوصا أن الأندية ساهمت في تحقيق الإنجاز غير المسبوق "للنشامى"، مباركا لأسرة الاتحاد وسمو الأمير علي بن الحسين ما قدمه المنتخب في بطولة كأس آسيا 2023".

وقال نائب رئيس نادي الجليل سعيد العجاوي: "إن أندية المحترفين تحتاج إلى وقفة فورية من اتحاد الكرة، ودعم جيد يساهم في تخفيف الأزمة المالية للأندية، خصوصا أن لاعبي الأندية ساهموا في تحقيق الإنجاز التاريخي "للنشامى"، وهي الشريك الاستراتيجي للاتحاد وتستحق الحصول على نسبة جيدة من الدعم الحكومي والشركات الخاصة وجائزة البطولة".