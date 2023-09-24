الأحد 24 أيلول 2023
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أندية "المحترفين" تقرر العدول عن تعليق المشاركة

من اجتماع أندية المحترفين في النادي الفيصلي -(من المصدر)
أندية المحترفين تقرر العدول عن قرار تعليق المشاركة
عمان - بعد قرار تاريخي وغير مسبوق من قبل أندية المحترفين لكرة القدم الأسبوع الماضي، بتعليق المشاركة في بطولة الدوري وعدم خوض منافسات الجولة السادسة، قررت الأحد الأندية العدول عن القرار.اضافة اعلان
واجتمع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية المحترفين الأحد في النادي الفيصلي، وقرروا بالإجماع العودة للمشاركة في البطولات المحلية، بعد أن أبلغ اتحاد الكرة الأندية عن طريق رئيس النادي الفيصلي نضال الحديد، بعقد اجتماع مع سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية الأسبوع المقبل، وسيتم تحديد المكان والزمان لاحقا.
وستطرح الأندية خلال الاجتماع جميع مشاكلها ومطالبها وأفكارها لتطوير الكرة المحلية، وفي مقدمتها الأمور المالية، حيث ترى الأندية بعد الاجتماع أن الحلول أصبحت متوفرة على طاولة الاتحاد، من أجل استئناف مباريات الموسم دون مشاكل. 
وكان تعليق المشاركة مقتصرا على بطولة الدوري، باعتبارها البطولة التي تقام بدون وجود راع لها، ما جعل الأندية تطالب بإيجاد حلول جذرية لمشاكلها، ولم يكن موقفها مرتبطا ببطولة الكأس، والتي تحظى برعاية من قبل إحدى شركات التداول المالي.
وستنطلق اليوم منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن، والتي يشارك فيها فرق من أندية الدرجتين الأولى والثانية، إضافة لجميع أندية المحترفين، حيث ستقام اليوم مواجهتان الأول تجمع فريقي السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، والثاني الهاشمية واليرموك على ستاد الأمير محمد، على أن تتواصل مباريات الدور حتى مساء الجمعة المقبل.
وتتمثل المشكلة الرئيسية لدى الأندية، بعدم قدرة دائرة التسويق في الاتحاد على جلب راع لمنافسات بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي، ما أدى إلى انخفاض الدعم المالي المقدم من الاتحاد تجاه الأندية، وخفض قيمة الجوائز.
ولم يتجاوب الاتحاد مع مطالب الأندية خلال الأيام الماضية، ما جعل فرق الكرة تتغيب عن مباريات الجولة السادسة التي انتهت الأحد، حيث لم يلعب الرمثا وسحاب، وشباب العقبة والحسين إربد، ومغير السرحان والجليل، والأهلي والفيصلي، والوحدات وشباب الأردن، ومعان والسلط .
وشهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة من قبل رؤساء أندية المحترفين من أجل إيجاد الحلول لاستكمال منافسات بطولة الدوري، بعد أن ضربت الضائقة المالية الأندية، التي أبلغت الاتحاد بعدم قدرتها على استيفاء متطلبات اللاعبين والأجهزة الفنية والتدريبية.
ورد الاتحاد في وقت سابق على كتاب الأندية الموجه بالمطالبة بدعم سنوي يقدر بقيمة 200 ألف دينار، بتوفير 15 ألف دينار لكل ناد، كدفعتين مسبقتين من إيرادات تسوية مجموعة المناصير على الرغم من عدم تحصيلها، إلى جانب دفعة من إيرادات البث التلفزيوني بمعدل 13 ألف دينار لكل ناد أيضا، مع إشارة كتاب الاتحاد إلى اتخاذه عدة قرارات مالية في سبيل تخفيف الأعباء المالية على الأندية.
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