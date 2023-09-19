أندية المحترفين تقرر عدم لعب مباريات الدوري .. وتضع شروطا للعودة

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قررت أندية المحترفين لكرة القدم، عدم خوض المباريات المقبلة بالدوري التي تبدأ يوم الخميس المقبل، من خلال الجولة السادسة من الدوري.واتفقت الأندية خلال اجتماعها ومشاوراتها على عدم لعب المباريات، حتى يحقق اتحاد الكرة مطالبها والمتمثلة بالمطالب المالية، وايجاد راعي لمنافسات الدوري.وجاء اتفاق الأندية على عدم لعب الجولة السادسة من الدوري، بعد اجتماع وصف بالسلبي بين الأندية واتحاد الكرة، جرى يوم الخميس الماضي ولم يسفر عن حل لمطالب الأندية، حيث انتظرت الأندية حتى يصلها رد ايجابي من الاتحاد من دون أن يحصل ذلك، ما دفعها لابلاغ اتحاد الكرة اليوم، بقرار عدم اللعب، حتى يتم حل مشكلتها المادية.وتطالب أندية المحترفين برفع قيمة الدعم المقدم إلى 200 ألف دينار لكل ناد سنويا، إلى جانب بعض التفاصيل المالية الأخرى.