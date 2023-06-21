الأربعاء 21 حزيران 2023
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أندية تسعى للاستفادة من لاعبين أبعدهم كشف الـ25

جانب من مواجهة الحسين إربد والجليل بدرع "المئوية" - (من المصدر)
جانب من مواجهة الحسين إربد والجليل بدرع "المئوية" - (من المصدر)
تنتهي يوم السادس عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، فترة قيد اللاعبين في اتحاد كرة القدم استعدادا للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم والتي تبدأ بإقامة مباراتي كأس السوبر والتي تجمع فريق الفيصلي "بطل دوري المحترفين" مع الوحدات "بطل كأس الأردن"، يومي الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر المقبل على نظام الذهاب والإياب. اضافة اعلان
ومع اقترب موعد إغلاق عملية القيد، تنتظر الجماهير على أحر من الجمر وخصوصا جماهير الوحدات والفيصلي والحسين إربد، انتهاء فترة القيد لمعرفة القائمة النهائية لفرقها والتي تضم 25 لاعبا، فيما تترقب بقية الفرق المشاهد، طمعا في الحصول على خدمات العديد من لاعبي فرق المقدمة على سبيل الإعارة، كما حصل في السنوات الماضية.
وبدأت إدارات الأندية، بالتواصل مع إدارات الفيصلي والوحدات والحسين إربد بحثا عن استقطاب مجموعة من اللاعبين المميزين والذين لا يمكن قيدهم بسبب زيادة عدد اللاعبين عن 25 لاعبا.
ويرجح، أن تشهد الأيام المقبلة تنقلات عديدة بين اللاعبين من مختلف الأندية، إضافة إلى استقطاب محترفين من الخارج الى جانب إنهاء عقود بعض المحترفين. 
وشكلت منافسات بطولة درع الاتحاد فرصة ثمينة للأجهزة الفنية للثلاثي الفيصلي والوحدات والحسين إربد، للوقوف على المستوى الفني للاعبين والمحترفين، وحرصت الأجهزة الفنية على منح الفرصة لمعظم اللاعبين وخصوصا الشباب لإثبات حضورهم وخطف بطاقة التواجد في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. 
وحسب الأخبار المتداولة، فإن مجموعة من اللاعبين سيتم إعارتهم لأندية أخرى في ختام بطولة الدرع والاستغناء عن عدد من التعاقدات الجديدة، وإنهاء عقود المحترفين الذين لم يثبتوا أحقيتهم في تمثل فرق المقدمة، وستشهد قوائم فرق المحترفين في منافسات الدوري تغيرا على القائمة التي لعبت في منافسات بطولة الدرع. 
وفهمت "الغد"، أن لجنة التعاقد مع اللاعبين في الوحدات والفيصلي والحسين تعمل بشكل سري على مجموعة من التعاقدات الجديدة من لاعبين محليين ومحترفين عرب وأجانب، وأن الحسم النهائي للقائمة النهائية، قد يكون في الساعات الأخيرة من عملية القيد منتصف الشهر المقبل، مما يجعل العديد من اللاعبين الحاليين خارج القائمة الرسمية.  
وأظهرت منافسات بطولة الدرع نخبة من اللاعبين الشباب المميزين من فرق الفيصلي والحسين والوحدات، القادرين على تمثيل بقية فرق أندية المحترفين، وتقدم إضافات فنية والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن صناديق الأندية عبر الاعتماد عليهم بشكل أساسي والابتعاد عن استقطاب محترفين دون المستوى المطلوب. 

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