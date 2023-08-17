أنشطة متنوعة لرياضة الفروسية

يحيى قطيشات

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تشهد رياضة الفروسية في الأردن خلال الفترة الحالية، نشاطا ملحوظا على مختلف الصعد، وفي مختلف البطولات، في إشارة إيجابية إلى تطور اللعبة وارتفاع شعبيتها.ويشهد صباح اليوم، في ميدان مركز الصهيل للفروسية، منافسات الجولة الخامسة لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، بإشراف اتحاد الفروسية الملكي وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد.وأنجزت إدارة المركز كافة الأعمال الخاصة بالميدان والأمور الخاصة بالفرسان، حيث تدل الأرقام الأولية للتسجيل، على مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من الأردن ودول عربية وأجنبية.وتضم البطولة 8 فئات هي، فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145.و سيتم اختيار الفائزين في ألقاب البطولة، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.ويبلغ مجموع الجوائز المالية للدوري 14000 ألف دينار، فيما تبلغ الجوائز المالية لكل جولة 2000 دينار، ويحق للنادي أو المركز المستضيف لأي جولة من الجولات، زيادة الجوائز المالية أو إضافة جوائز عينية.وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول تنطلق الشهر المقبليواصل الاتحاد الملكي للفروسية، تحضيراته وترتيباته الإدارية والفنية واللوجستية، لإقامة بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، خلال الفترة من 14 ولغاية 16 من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة، نظرا للسمعة الطيبة والتنظيم الجيد من كوادر الاتحاد.ويشارك في البطولة التي تقام سنويا، أكثر من 100 جواد من مختلف الإسطبلات العربية تتنافس على ألقاب البطولة التي باتت تحظى باهتمام كبير خاصة من مالكي الإسطبلات في المنطقة.وينتظر أن تتضمن البطولة فئات مواليد 2005-2009، 2010-2013، 2014-2017، 2018-2019 ومواليد 2020 للذكور والإناث، وبطل أو بطلة كل فئة يتأهل للمشاركة في النهائيات.منتخب الأمن العام لإلتقاط الأوتاد يواصل تحضيراته للمونديالكثف منتخب فرسان الامن العام لالتقاط الاوتاد، تدريباته في المعسكر الذي يقيمه بجنوب افريقيا، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي تقام هناك، خلال الفترة من الحادي والعشرين ولغاية السادس والعشرين من شهر اب (اغسطس) الحالي، بمشاركة 9 منتخبات هي جنوب افريقيا ومصر وعمان والسودان والسعودية والهند وباكستان واليمن اضافة الى المنتخب الوطني.ويشرف على الفريق العقيد الدكتور محمد الزوايدة، والمقدم محمد العدوان، ويتولى تدريب الفريق مدرب الفريق "الملازم ثاني" يوسف شتيات، والفرسان حسام الخزاعلة، وعبد الوهاب الجراح، واحمد السرحان، وعمر سالم، وادحيم الفاعوري.ويعد فريق الأمن العام، الفريق الوحيد الذي يمثل المملكة في هذه الرياضة، وهو حائز على مراكز متقدمة في العديد من البطولات الدولية.وكان المنتخب، خطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم لإلتقاط الأوتاد، بعدما حقق نتائج مميزة ولافتة في تصفيات المجموعة الثالثة من كأس العالم، التي أقيمت في مدينة لاهور الباكستانية خلال شهر شباط ( فبراير) الماضي، وضمت المجموعة إلى جانب الأردن منتخبات: باكستان، وإيران، وسورية، وليبيا، وبيلاروسيا، ونال الفريق المركز الثاني في المجموع العام في مختلف فعاليات البطولة بعد نتائج متميزة ومراكز متقدمة، حققها فرسان فريق الأمن العام بمجموع عام 517 نقطة خلف المنتخب الباكستاني المضيف، حيث حصد الفارس حسام الخزاعلة، المركز الأول في فعالية فردي الرمح، والمركز الأول ضمن فعالية القطع والحلقات وفاز بجائزة أفضل فارس في البطولة، وتعد المنتخبات المتأهلة للنهائيات الأفضل على مستوى العالم، وينتظر أن تشهد البطولة تنافسا قويا.